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„Philips“ Saeco Silikoninių pieno vamzdelių rinkinys

Nutraukta gamyba

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„Philips“ SaecoSilikoninių pieno vamzdelių rinkinys

CA6802/00

„Philips“ Saeco Silikoninių pieno vamzdelių rinkinys

Nutraukta gamyba

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Vadovai ir dokumentacija

User Manual Philips Silicon milk pipe set CA6802/00

  • PDF fail., 398 kB
  • 13 March 2026

Naudojant „Saeco“ silikoninių pieno vamzdelių rinkinį CA6802/00, „Saeco“ espreso kavos aparato pieno sistema bus švari ir gaivi. Mėgaukitės skaniausiais kapučino ir kitais gėrimais su pienu.

  • PDF fail.
  • 29 March 2026

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