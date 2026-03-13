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„Philips“ Saeco Silikoninių pieno vamzdelių rinkinys
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CA6802/00
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User Manual Philips Silicon milk pipe set CA6802/00
Naudojant „Saeco“ silikoninių pieno vamzdelių rinkinį CA6802/00, „Saeco“ espreso kavos aparato pieno sistema bus švari ir gaivi. Mėgaukitės skaniausiais kapučino ir kitais gėrimais su pienu.
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