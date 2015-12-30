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Nutraukta gamyba
Espreso kavos aparatams
Iki 5000 puodelių be nukalkinimo*
Geresnis kavos skonis
1 x „AquaClean“ filtras
Dėl patentuotos srovės technologijos vanduo pro vandens filtrą į visiškai automatinį kavos aparatą teka ilgiau. Dėl to vanduo geriau išvalomas ir užtikrinamas geresnis kavos skonis.
Tokią ilgalaikę funkciją įdiegsite labai greitai. Tiesiog prijunkite „AquaClean“ filtrą prie „Saeco“ puikaus automatinio espreso aparato vandens talpos, įjunkite jį per naudotojo sąsają ir esate pasiruošę mėgautis iki 5000 grynos kavos puodelių be nukalkinimo*. Aparatas nuosėdų šalinimo įspėjimo neįjungia iki filtrą pakeičiant 8 kartus. „AquaClean“ turintys aparatai ant vandens indo pažymimi lipduku.
„AquaClean“ užtikrina, kad į visiškai automatinį kavos aparatą tekėtų tik švarus ir filtruotas vanduo, todėl nuosėdų šalinimo įspėjimas automatiškai išjungiamas. Galite be jokio vargo mėgautis geriausios kokybės kava. Aparatas nuosėdų šalinimo įspėjimo neįjungia iki filtrą pakeičiant 8 kartus. „AquaClean“ turintys aparatai ant vandens indo pažymimi lipduku.
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
venkobul
30/12/2015
България
Този продукт има отлични характеристики
Продукта е идеален. Кафето с вода пречистена с него става прекрасно! Единствения проблем е, че все още не мога да намеря от къде да закупя друг такъв, защото първия беше в комплекта на машината Saeco Incanto.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AquaClean CA6903/00 Филтър за накип и вода
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AquaClean CA6903/00 Филтър за накип и вода
Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas pakeitus filtrą 8 kartus. Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo, priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių.
Tikrasis puodelių skaičius priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, valymo ir skalavimo įpročių