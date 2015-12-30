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  • Išvirsite iki 5000 puodelių be aparato nukalkinimo*
  • Išvirsite iki 5000 puodelių be aparato nukalkinimo*
  • Išvirsite iki 5000 puodelių be aparato nukalkinimo*
  • Išvirsite iki 5000 puodelių be aparato nukalkinimo*
  • Išvirsite iki 5000 puodelių be aparato nukalkinimo*
  • Išvirsite iki 5000 puodelių be aparato nukalkinimo*
  • Išvirsite iki 5000 puodelių be aparato nukalkinimo*
  • Išvirsite iki 5000 puodelių be aparato nukalkinimo*
  • Išvirsite iki 5000 puodelių be aparato nukalkinimo*
  • Išvirsite iki 5000 puodelių be aparato nukalkinimo*
  • Išvirsite iki 5000 puodelių be aparato nukalkinimo*
  • Išvirsite iki 5000 puodelių be aparato nukalkinimo*

Nutraukta gamyba

Saeco „AquaClean“Kalkių šalinimo ir vandens filtras

CA6903/00

5
| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Išvirsite iki 5000 puodelių be aparato nukalkinimo*
Su „Saeco“ patentuotu „AquaClean“ vandens filtru nuosėdas iš kavos aparato šalinti reikės tik po 5000 puodelių*.
Peržiūrėti visas naudas

Su kiekvienu filtru galėsite paruošti iki 625 puodelių* kavos!

Išvirsite iki 5000 puodelių be aparato nukalkinimo*

  • Espreso kavos aparatams

  • Iki 5000 puodelių be nukalkinimo*

  • Geresnis kavos skonis

  • 1 x „AquaClean“ filtras

Dėl patentuotos vandens srovės vanduo optimaliai išvalomas

Dėl patentuotos vandens srovės vanduo optimaliai išvalomas

Dėl patentuotos srovės technologijos vanduo pro vandens filtrą į visiškai automatinį kavos aparatą teka ilgiau. Dėl to vanduo geriau išvalomas ir užtikrinamas geresnis kavos skonis.

Naudodami „Click&go“ sistemą be vargo suaktyvinsite filtrą

Naudodami „Click&go“ sistemą be vargo suaktyvinsite filtrą

Tokią ilgalaikę funkciją įdiegsite labai greitai. Tiesiog prijunkite „AquaClean“ filtrą prie „Saeco“ puikaus automatinio espreso aparato vandens talpos, įjunkite jį per naudotojo sąsają ir esate pasiruošę mėgautis iki 5000 grynos kavos puodelių be nukalkinimo*. Aparatas nuosėdų šalinimo įspėjimo neįjungia iki filtrą pakeičiant 8 kartus. „AquaClean“ turintys aparatai ant vandens indo pažymimi lipduku.

Įjungus „AquaClean“ nuosėdų šalinimo įspėjimas išjungiamas

Įjungus „AquaClean“ nuosėdų šalinimo įspėjimas išjungiamas

„AquaClean“ užtikrina, kad į visiškai automatinį kavos aparatą tekėtų tik švarus ir filtruotas vanduo, todėl nuosėdų šalinimo įspėjimas automatiškai išjungiamas. Galite be jokio vargo mėgautis geriausios kokybės kava. Aparatas nuosėdų šalinimo įspėjimo neįjungia iki filtrą pakeičiant 8 kartus. „AquaClean“ turintys aparatai ant vandens indo pažymimi lipduku.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

30/12/2015

България

България

Този продукт има отлични характеристики

Продукта е идеален. Кафето с вода пречистена с него става прекрасно! Единствения проблем е, че все още не мога да намеря от къде да закупя друг такъв, защото първия беше в комплекта на машината Saeco Incanto.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AquaClean CA6903/00 Филтър за накип и вода

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AquaClean CA6903/00 Филтър за накип и вода

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Atsakomybės apribojimai

  1. Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas pakeitus filtrą 8 kartus. Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo, priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių.

  2. Tikrasis puodelių skaičius priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, valymo ir skalavimo įpročių