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Saeco „AquaClean“ Kalkių šalinimo ir vandens filtras
Nutraukta gamyba
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CA6903/00
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User Manual Philips AquaClean Calc and Water filter CA6903
Su „Saeco“ patentuotu „AquaClean“ vandens filtru nuosėdas iš kavos aparato šalinti reikės tik po 5000 puodelių*.
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