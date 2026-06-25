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Saeco „AquaClean“ Kalkių šalinimo ir vandens filtras

Nutraukta gamyba

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Saeco „AquaClean“Kalkių šalinimo ir vandens filtras

CA6903/00

Saeco „AquaClean“ Kalkių šalinimo ir vandens filtras

Nutraukta gamyba

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Vadovai ir dokumentacija

User Manual Philips AquaClean Calc and Water filter CA6903

  • PDF fail., 1.6 MB
  • 25 June 2026

Su „Saeco“ patentuotu „AquaClean“ vandens filtru nuosėdas iš kavos aparato šalinti reikės tik po 5000 puodelių*.

  • PDF fail.
  • 26 July 2026

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