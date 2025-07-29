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Vent. oro srautas – 3330 m3/val.
Tylus, 38 dB (A)
Pakreipiamas ir pasukamas
Galvos skersmuo 45 cm
Patirkite galingą ir tylų vėsinimą su 3 greičiais, sukimosi galimybe, patogiu laikmačiu. Pagamintas kokybiškai ir stabiliai, jis užtikrina ilgalaikį komfortą diena iš dienos.
Šis ventiliatorius, kurio vėsinimo našumas siekia 3330 m³/h, greitai cirkuliuoja orą, kad šis neužsilaikytų ir užtikrintų gaivų bei komfortišką oro srautą, pasiekiantį kiekvieną jūsų erdvės kampelį.
Šis ventiliatorius, sukurtas ramiai aplinkai, skleidžia tylų 38 dB garsą, prilygstantį lengvo lietaus barbenimui. Puikiai tinka darbui, skaitymui ar miegui, nes užtikrina ramią ir netrikdomą atmosferą.
5.0
iš 5
6
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Lollypop567
29/07/2025
България
Akcijos dalis
Вентилаторът работи безотказно!
Живея в малка студентска квартира, в която няма климатик и този вентилатор ме спасява от летните жеги!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка
Мачъците 2
29/06/2025
България
Akcijos dalis
Препоръчвам
Върши работа, разхлажда ни в жегите, добре, че го взехме.
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка
Пепито
24/06/2025
България
Akcijos dalis
Много добра работа ми върши
Добре, че го взех, идеално разхлажда в тези жеги. Тих е, което ми беше много важно, а в същото време е мощен. Нямам забележки.
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка