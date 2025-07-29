GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Galingas ir universalus, stilingas
  • Galingas ir universalus, stilingas
  • Galingas ir universalus, stilingas
  • Galingas ir universalus, stilingas
  • Galingas ir universalus, stilingas
  • Galingas ir universalus, stilingas
  • Galingas ir universalus, stilingas
  • Galingas ir universalus, stilingas
  • Galingas ir universalus, stilingas
  • Galingas ir universalus, stilingas
  • Galingas ir universalus, stilingas
  • Galingas ir universalus, stilingas
  • Galingas ir universalus, stilingas
  • Galingas ir universalus, stilingas
  • Galingas ir universalus, stilingas
  • Galingas ir universalus, stilingas

1000 serijaPastatomi ventiliatoriai

CX1220/00

5
| (6) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Galingas ir universalus, stilingas
Patirkite galingą ir tylų vėsinimą su 3 greičiais, sukimosi galimybe, patogiu laikmačiu. Pagamintas kokybiškai ir stabiliai, jis užtikrina ilgalaikį komfortą diena iš dienos.
Peržiūrėti visas naudas

Galingas ir universalus, stilingas

  • Vent. oro srautas – 3330 m3/val.

  • Tylus, 38 dB (A)

  • Pakreipiamas ir pasukamas

  • Galvos skersmuo 45 cm

Toli siekiantis, užtikrinantis maksimalų vėsinimą

Toli siekiantis, užtikrinantis maksimalų vėsinimą

Patirkite galingą ir tylų vėsinimą su 3 greičiais, sukimosi galimybe, patogiu laikmačiu. Pagamintas kokybiškai ir stabiliai, jis užtikrina ilgalaikį komfortą diena iš dienos.

Stiprus oro srautas akimirksniu užtikrina komfortą

Stiprus oro srautas akimirksniu užtikrina komfortą

Šis ventiliatorius, kurio vėsinimo našumas siekia 3330 m³/h, greitai cirkuliuoja orą, kad šis neužsilaikytų ir užtikrintų gaivų bei komfortišką oro srautą, pasiekiantį kiekvieną jūsų erdvės kampelį.

Tylus vėsinimas esant žemiausiam nustatymui

Tylus vėsinimas esant žemiausiam nustatymui

Šis ventiliatorius, sukurtas ramiai aplinkai, skleidžia tylų 38 dB garsą, prilygstantį lengvo lietaus barbenimui. Puikiai tinka darbui, skaitymui ar miegui, nes užtikrina ramią ir netrikdomą atmosferą.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

5.0

iš 5

6

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

29/07/2025

България

България

Вентилаторът работи безотказно!

Живея в малка студентска квартира, в която няма климатик и този вентилатор ме спасява от летните жеги!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка

29/06/2025

България

България

Препоръчвам

Върши работа, разхлажда ни в жегите, добре, че го взехме.

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка

24/06/2025

България

България

Много добра работа ми върши

Добре, че го взех, идеално разхлажда в тези жеги. Тих е, което ми беше много важно, а в същото време е мощен. Нямам забележки.

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.