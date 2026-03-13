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Oro valytuvas ir oro drėkintuvas
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1000 serija Pastatomi ventiliatoriai
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CX1220/00
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CX1220/01 CX1220/02 CX1220/21
Patirkite galingą ir tylų vėsinimą su 3 greičiais, sukimosi galimybe, patogiu laikmačiu. Pagamintas kokybiškai ir stabiliai, jis užtikrina ilgalaikį komfortą diena iš dienos.
Visi (8)
„Philips“ bokštinis ventiliatorius veikia per garsiai
Silpnas „Philips“ bokštinio ventiliatoriaus oro srautas
Negaliu įjungti ar išjungti „Philips“ bokštinio ventiliatoriaus
Mano „Philips“ bokštinis ventiliatorius vibruodamas skleidžia neįprastą triukšmą
„Philips“ bokštinis ventiliatorius staiga išsijungia
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