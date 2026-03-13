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1000 serija Pastatomi ventiliatoriai

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1000 serijaPastatomi ventiliatoriai

CX1220/00

1000 serija Pastatomi ventiliatoriai

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Vadovai ir dokumentacija

CX1220/01 CX1220/02 CX1220/21

  • PDF fail., 7.6 MB
  • 13 March 2026

Patirkite galingą ir tylų vėsinimą su 3 greičiais, sukimosi galimybe, patogiu laikmačiu. Pagamintas kokybiškai ir stabiliai, jis užtikrina ilgalaikį komfortą diena iš dienos.

  • PDF fail.
  • 24 July 2026

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