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  • Galingas šildymas, optimalus energijos vartojimo efektyvumas
  • Galingas šildymas, optimalus energijos vartojimo efektyvumas
  • Galingas šildymas, optimalus energijos vartojimo efektyvumas
  • Galingas šildymas, optimalus energijos vartojimo efektyvumas
  • Galingas šildymas, optimalus energijos vartojimo efektyvumas
  • Galingas šildymas, optimalus energijos vartojimo efektyvumas
  • Galingas šildymas, optimalus energijos vartojimo efektyvumas
  • Galingas šildymas, optimalus energijos vartojimo efektyvumas
  • Galingas šildymas, optimalus energijos vartojimo efektyvumas
  • Galingas šildymas, optimalus energijos vartojimo efektyvumas
  • Galingas šildymas, optimalus energijos vartojimo efektyvumas
  • Galingas šildymas, optimalus energijos vartojimo efektyvumas
  • Galingas šildymas, optimalus energijos vartojimo efektyvumas
  • Galingas šildymas, optimalus energijos vartojimo efektyvumas
  • Galingas šildymas, optimalus energijos vartojimo efektyvumas
  • Galingas šildymas, optimalus energijos vartojimo efektyvumas

5000 serijaIšmanusis bokštinis keraminis šildytuvas

CX5120/11

5
| (36) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Galingas šildymas, optimalus energijos vartojimo efektyvumas
Mėgaukitės galingu šildymu ir lengvai reguliuojama temperatūra. Su greituoju 2 sekundžių pašildymu ir reguliuojama galia iki 2 000 W, energija tausojančia „Eco AI“ technologija, programėle ir pažangiomis saugos funkcijomis.
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Taupo iki 50 % daugiau energijos nei įprasti vent. šildytuvai (1)

Galingas šildymas, optimalus energijos vartojimo efektyvumas

  • Greitas šildymas per 2 sekundes

  • Temperatūros rodymas

  • Dirbtinio intelekto valdomas energijos taupymas

  • Jungiamas prie programėlės „Air+“

Komfortiška šiluma vos per 2 sekundes

Komfortiška šiluma vos per 2 sekundes

Galingai ir greitai sušilkite vos per 2 sekundes su reguliuojama galia iki 2000 W. Idealiai tinka iki 20 m2 kambariams.

Temperatūros ekranas lengvam valdymui

Temperatūros ekranas lengvam valdymui

Prietaiso rodoma temperatūra padeda lengvai ir greitai kontroliuoti šildymą, nes galite lengvai stebėti ir reguliuoti šilumos nustatymus pagal savo įgeidžius. Atnaujintas temperatūros ekranas rodo tikslesnę temperatūrą (2). Kad būtų dar patogiau, tiesiog išjunkite ekrano apšvietimą, kad jis netrikdytų ramybės.

„Eco AI“ sutaupo iki 50 % daugiau energijos nei įprasti ventil. šildytuvai (1)

„Eco AI“ sutaupo iki 50 % daugiau energijos nei įprasti ventil. šildytuvai (1)

Pirmoji pasaulyje elektrinių šildytuvų gama, kuri taupo energiją pasitelkdama dirbtinį intelektą. Mūsų „Eco AI“ technologija prisitaiko prie kambario temperatūros, analizuoja naudojimo įpročius ir stebi aplinką, kad optimizuotų energijos sąnaudas. Pakanka aktyvinti režimą „Auto+“ programėlėje „Air+“, kad atrastumėte daugiau funkcijų ir susikurtumėte komfortišką aplinką mažesnėmis energijos sąnaudomis iki 50 % (1).

Techninės savybės

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Apdovanojimai

  • Award image VRS_DA_AW00008000

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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5.0

iš 5

36

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

29/11/2023

Україна

Україна

Хороший та якісний обігрівач

Приміщення нагріває максимально швидко, порадувала можливість контролю рівня тепла через спеціальний додаток. Крута річ для підтримання домашнього комфорту

Argumentai už

Швидка робота

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 CX5120/11 Керамічний смартобігрівач-вежа

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 CX5120/11 Керамічний смартобігрівач-вежа

29/11/2023

Україна

Україна

Функцію обігрівача виконує на всі 110%

Дуже сподобався його дизайн, ідеально вписався в інтерʼєр. Нагрівається швидко, можливість керування з телефону, має захист від перегрівання і навіть від перекидання + автовимкнення. Ідеальний

Argumentai už

Зручність, енергоефективність, дизайн

Argumentai prieš

Ні

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 CX5120/11 Керамічний смартобігрівач-вежа

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 CX5120/11 Керамічний смартобігрівач-вежа

28/11/2023

Україна

Україна

Компактний, стильний дизайн та багатофункціональн

Придбали новий обігрів, дуже сподобався цей а вигляд, дизайн , компактний , можна керувати через смартфон. Швидко нагріває приміщення, гарантія 5 років.

Argumentai už

Компактний, потужний.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 CX5120/11 Керамічний смартобігрівач-вежа

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 CX5120/11 Керамічний смартобігрівач-вежа

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Atsakomybės apribojimai

  1. (1) Šio prietaiso DI valdomas „Auto Plus“ režimas gali sutaupyti iki 50 % kWh, palyginti su to paties prietaiso rankiniu valdymu, ir iki 25 % kWh, kai naudojamas tik temperatūros reguliatorius. Sutaupomas kiekis priklauso nuo oro, geografinės vietos, patalpų išdėstymo ir naudojimo įpročių.

  2. (2) Atnaujintas prietaisas rodo tikslesnę kambario temperatūrą. Tačiau prietaise rodoma temperatūra gali šiek tiek skirtis nuo kambario temperatūros, nes jis rodo temperatūrą aplink prietaisą.

  3. (3) Garso lygis veikiant 1 greičiu, pagal IEC 60704-2-2