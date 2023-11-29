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30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Greitas šildymas per 2 sekundes
Temperatūros rodymas
Dirbtinio intelekto valdomas energijos taupymas
Jungiamas prie programėlės „Air+“
Galingai ir greitai sušilkite vos per 2 sekundes su reguliuojama galia iki 2000 W. Idealiai tinka iki 20 m2 kambariams.
Prietaiso rodoma temperatūra padeda lengvai ir greitai kontroliuoti šildymą, nes galite lengvai stebėti ir reguliuoti šilumos nustatymus pagal savo įgeidžius. Atnaujintas temperatūros ekranas rodo tikslesnę temperatūrą (2). Kad būtų dar patogiau, tiesiog išjunkite ekrano apšvietimą, kad jis netrikdytų ramybės.
Pirmoji pasaulyje elektrinių šildytuvų gama, kuri taupo energiją pasitelkdama dirbtinį intelektą. Mūsų „Eco AI“ technologija prisitaiko prie kambario temperatūros, analizuoja naudojimo įpročius ir stebi aplinką, kad optimizuotų energijos sąnaudas. Pakanka aktyvinti režimą „Auto+“ programėlėje „Air+“, kad atrastumėte daugiau funkcijų ir susikurtumėte komfortišką aplinką mažesnėmis energijos sąnaudomis iki 50 % (1).
Apdovanojimai
5.0
iš 5
36
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
UlianaZ
29/11/2023
Україна
Akcijos dalis
Хороший та якісний обігрівач
Приміщення нагріває максимально швидко, порадувала можливість контролю рівня тепла через спеціальний додаток. Крута річ для підтримання домашнього комфорту
Argumentai už
Швидка робота
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 CX5120/11 Керамічний смартобігрівач-вежа
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 CX5120/11 Керамічний смартобігрівач-вежа
Diana12
29/11/2023
Україна
Akcijos dalis
Функцію обігрівача виконує на всі 110%
Дуже сподобався його дизайн, ідеально вписався в інтерʼєр. Нагрівається швидко, можливість керування з телефону, має захист від перегрівання і навіть від перекидання + автовимкнення. Ідеальний
Argumentai už
Зручність, енергоефективність, дизайн
Argumentai prieš
Ні
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 CX5120/11 Керамічний смартобігрівач-вежа
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 CX5120/11 Керамічний смартобігрівач-вежа
Hiha25
28/11/2023
Україна
Akcijos dalis
Компактний, стильний дизайн та багатофункціональн
Придбали новий обігрів, дуже сподобався цей а вигляд, дизайн , компактний , можна керувати через смартфон. Швидко нагріває приміщення, гарантія 5 років.
Argumentai už
Компактний, потужний.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 CX5120/11 Керамічний смартобігрівач-вежа
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 CX5120/11 Керамічний смартобігрівач-вежа
(1) Šio prietaiso DI valdomas „Auto Plus“ režimas gali sutaupyti iki 50 % kWh, palyginti su to paties prietaiso rankiniu valdymu, ir iki 25 % kWh, kai naudojamas tik temperatūros reguliatorius. Sutaupomas kiekis priklauso nuo oro, geografinės vietos, patalpų išdėstymo ir naudojimo įpročių.
(2) Atnaujintas prietaisas rodo tikslesnę kambario temperatūrą. Tačiau prietaise rodoma temperatūra gali šiek tiek skirtis nuo kambario temperatūros, nes jis rodo temperatūrą aplink prietaisą.
(3) Garso lygis veikiant 1 greičiu, pagal IEC 60704-2-2