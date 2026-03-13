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5000 serija Išmanusis bokštinis keraminis šildytuvas
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CX5120/11
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EU Declaration of Conformity - English (US)
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„Philips“ šildytuvo temperatūros rodmuo skiriasi nuo kitų termometrų rodmenų
Ką reiškia „Philips“ šildytuvo klaidų kodai?
„Philips“ šildytuvas netikėtai nustoja veikti
Mano „Philips“ šildytuvas neveikia, kai jį prijungiu prie lizdo