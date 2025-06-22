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Vent. oro srautas – 2 230 m3/val.
Nuotolinis valdiklis
105 cm plona konstrukcija
Tinka aromatų difuzijai
Įrenginio oro pūtimo anga yra plati ir aukšta, todėl vėdina didelį plotą ir greitai atvėsina visą patalpą. Su 60° pasisukimo funkcija ventiliatorius vėdina ten, kur pageidaujate, ir užtikrina, kad visame kambaryje būtų vėsu ir malonu.
Naudodami tris greičio nustatymus galite visiškai pritaikyti ventiliatoriaus veikimą pagal savo poreikius, nesvarbu, ar pageidaujate švelnaus vėjelio, ar galingesnio oro gūsio. Trys universalūs režimai („Normalus“, „Natūralus vėjelis“, „Tylus miegas“) leidžia pasirinkti savo pageidavimus atitinkantį režimą ir pasirinkti savo komforto lygį.
Mažiausiu greičiu veikiančio ventiliatoriaus 28 dB garsumas yra tylesnis už šnabždėjimą. Mėgaukitės tylia aplinka dirbdami, skaitydami ir miegodami be trukdžių.
4.8
iš 5
4
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Charley2006
22/06/2025
Україна
Відгук
роботою вентилятора задоволений на всі 100% у мене, кімната 18кв.м, вентилятор обдуває все приміщення повністю! Якщо надворі температура нижче 25с° то він занадто сильно охолоджує повітря навіть на мінімальній швидкості, якщо у вас влітку температура нижче 35с° то раджу вам обрати іншу(слабкішу) модель. Бо цей спокійно перетворює із вуличних 40+с° до комфортних 20-25с° у вашій кімнаті(квартирі).
Argumentai už
Стильний(пластик якісний деталі підігнані без скотів чи виступів. Все гладеньке і безшовне) потужний і мало споживає напруги( 7 повних годин на максимальній швидкості = 307 ват/ годин. 307ват/год*4.37грн за 1 кіловат/ 1000 ват/год = 1.37грн за «світло».
Argumentai prieš
Ще не знайшов
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 CX5535/00 Вентилятор-вежа
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 CX5535/00 Вентилятор-вежа
24/06/2024
Україна
Patvirtintas pirkėjas
Вентилятор стильний. Переваги- пульт.
Вентилятори , а я їх придбала 2 працюють відмінно. Технікою абсолютно задоволена. Користуюсь уже місяць.
Argumentai už
За її
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 CX5535/00 Вентилятор-вежа
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 CX5535/00 Вентилятор-вежа
Jeniik
06/12/2024
Česká republika
spokojenost s typem ventilátoru
Jsem rád že jsem opět vybral značku Philips. Ventilátor je dostatečně, spíš příjemně vysoký. Ovládání super, designové na vrchu ventilátoru. Super věc na noc, kdy proudí jemný tichý vánek v úrovni výšky postele při spaní, takže v vedrech naprosto super chladí tělo. má dálkové ovládání, záleží komu padne já jej nevyužiji. Časovač je výborná věc. Na režim noc je hlučnější než na stupeň 1 normálního provozu. Takže tento režim neužívám. Pro výběr byla důležitá i spotřeba el. energie.
Argumentai už
příjemná výška, spotřeba el.energie, časovač, jemnost na 1 stupeň větrání
Argumentai prieš
za mě ten noční režim - jinak OK, jsem spokojen
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 Series CX5535/00 Věžový ventilátor
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 Series CX5535/00 Věžový ventilátor
(1) Įsigyjant šį produktą eteriniai aliejai nepridedami.
(2) Vidutinis garso lygis pagal IEC 60704-2-7:2020.