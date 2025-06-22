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  • Galingas, bet tylus aušinimas
  • Galingas, bet tylus aušinimas
  • Galingas, bet tylus aušinimas
  • Galingas, bet tylus aušinimas
  • Galingas, bet tylus aušinimas
  • Galingas, bet tylus aušinimas
  • Galingas, bet tylus aušinimas
  • Galingas, bet tylus aušinimas
  • Galingas, bet tylus aušinimas
  • Galingas, bet tylus aušinimas
  • Galingas, bet tylus aušinimas
  • Galingas, bet tylus aušinimas
  • Galingas, bet tylus aušinimas
  • Galingas, bet tylus aušinimas

5000 serijaBokštinis ventiliatorius

CX5535/00

4.8
| (4) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Galingas, bet tylus aušinimas
Mėgaukitės galingu, tačiau tyliu ir mažomis energijos sąnaudomis pasižyminčiu aušinimu. Šis savaime besisukantis didelio našumo ventiliatorius greitai atvėsina visą patalpą. Pasirinktinai taip pat galima naudoti mėgstamų kvapų infuzijas.
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Našumas, kokybė ir komfortas

Galingas, bet tylus aušinimas

  • Vent. oro srautas – 2 230 m3/val.

  • Nuotolinis valdiklis

  • 105 cm plona konstrukcija

  • Tinka aromatų difuzijai

Didelė oro srauto aprėptis patogiam vėsinimui

Didelė oro srauto aprėptis patogiam vėsinimui

Įrenginio oro pūtimo anga yra plati ir aukšta, todėl vėdina didelį plotą ir greitai atvėsina visą patalpą. Su 60° pasisukimo funkcija ventiliatorius vėdina ten, kur pageidaujate, ir užtikrina, kad visame kambaryje būtų vėsu ir malonu.

Režimas kiekvienai nuotaikai

Režimas kiekvienai nuotaikai

Naudodami tris greičio nustatymus galite visiškai pritaikyti ventiliatoriaus veikimą pagal savo poreikius, nesvarbu, ar pageidaujate švelnaus vėjelio, ar galingesnio oro gūsio. Trys universalūs režimai („Normalus“, „Natūralus vėjelis“, „Tylus miegas“) leidžia pasirinkti savo pageidavimus atitinkantį režimą ir pasirinkti savo komforto lygį.

Ypač tylus vėsinimas – vos 28 dB

Ypač tylus vėsinimas – vos 28 dB

Mažiausiu greičiu veikiančio ventiliatoriaus 28 dB garsumas yra tylesnis už šnabždėjimą. Mėgaukitės tylia aplinka dirbdami, skaitydami ir miegodami be trukdžių.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.8

iš 5

4

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

22/06/2025

Україна

Україна

Відгук

роботою вентилятора задоволений на всі 100% у мене, кімната 18кв.м, вентилятор обдуває все приміщення повністю! Якщо надворі температура нижче 25с° то він занадто сильно охолоджує повітря навіть на мінімальній швидкості, якщо у вас влітку температура нижче 35с° то раджу вам обрати іншу(слабкішу) модель. Бо цей спокійно перетворює із вуличних 40+с° до комфортних 20-25с° у вашій кімнаті(квартирі).

Argumentai už

Стильний(пластик якісний деталі підігнані без скотів чи виступів. Все гладеньке і безшовне) потужний і мало споживає напруги( 7 повних годин на максимальній швидкості = 307 ват/ годин. 307ват/год*4.37грн за 1 кіловат/ 1000 ват/год = 1.37грн за «світло».

Argumentai prieš

Ще не знайшов

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 CX5535/00 Вентилятор-вежа

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 CX5535/00 Вентилятор-вежа

24/06/2024

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Вентилятор стильний. Переваги- пульт.

Вентилятори , а я їх придбала 2 працюють відмінно. Технікою абсолютно задоволена. Користуюсь уже місяць.

Argumentai už

За її

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 CX5535/00 Вентилятор-вежа

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 CX5535/00 Вентилятор-вежа

06/12/2024

Česká republika

Česká republika

spokojenost s typem ventilátoru

Jsem rád že jsem opět vybral značku Philips. Ventilátor je dostatečně, spíš příjemně vysoký. Ovládání super, designové na vrchu ventilátoru. Super věc na noc, kdy proudí jemný tichý vánek v úrovni výšky postele při spaní, takže v vedrech naprosto super chladí tělo. má dálkové ovládání, záleží komu padne já jej nevyužiji. Časovač je výborná věc. Na režim noc je hlučnější než na stupeň 1 normálního provozu. Takže tento režim neužívám. Pro výběr byla důležitá i spotřeba el. energie.

Argumentai už

příjemná výška, spotřeba el.energie, časovač, jemnost na 1 stupeň větrání

Argumentai prieš

za mě ten noční režim - jinak OK, jsem spokojen

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 Series CX5535/00 Věžový ventilátor

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 Series CX5535/00 Věžový ventilátor

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Atsakomybės apribojimai

  1. (1) Įsigyjant šį produktą eteriniai aliejai nepridedami.

  2. (2) Vidutinis garso lygis pagal IEC 60704-2-7:2020.