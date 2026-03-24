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Visos serijos
5000 serija Bokštinis ventiliatorius
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CX5535/00
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EU Declaration of Conformity - English (US)
CX5535_00_UM_EU_ LT
Visi (9)
Neveikia �Philips� ventiliatoriaus nuotolinio valdymo pultas
Ne�varios �Philips� ventiliatoriaus priekin�s grotel�s
�Philips� bok�tinis ventiliatorius skleid�ia keist� kvap�
Mano �Philips� bok�tinio ventiliatoriaus pagrindas linguoja arba vibruoja
„Philips“ bokštinis ventiliatorius veikia per garsiai
Originalus „Philips”Aromatų pagalvėlės
Mano „Philips“ ventiliatorius skleidžia mažai arba visai neskleidžia aromato
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