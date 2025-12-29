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DST2020/90
Lyginimo prekių ženklas
Iki 25g/min nepertraukiamas garo srautas išlyginti raukšlėms
4 garo srauto nustatymai padeda įveikti bet kokio audinio raukšles
Keraminė pagrindo plokštė slysta greitai ir lengvai
Nedidelis svoris greitam ir lengvam lyginimui
250 ml vandens bakelis, kad lygintumėte ilgiau
Galingas garo srautas iki 25g/min padeda lengvai lyginti greitai įveikdamas audinio raukšles. Naudodami papildomą garų pliūpsnį išlyginsite net atkakliausias raukšleles.
Skirtingi lygintuvo garo srauto nustatymai suteikia galimybę lengvai įveikti skirtingų audinių raukšles: naudokite silpną srautą tokiam gležnam audiniui, kaip šilkas, ir stipresnį srautą storesniems audiniams.
Pajuskite, kaip lengvai lygintuvas slysta audiniu dėl jo tvirtos, nesibraižančios keraminės plokštės. Jis puikiai slysta visais drabužiais, nekimba prie drabužių ir yra lengvai valomas.
5.0
iš 5
1
Apžvalga
beno56
29/12/2025
Slovensko
Patvirtintas pirkėjas
Je to aj bezpečný produkt.
S produktom sme veľmi spokojný.Je aj jednoduché ovládanie.
Ši apžvalga buvo parašyta apie Séria 2000 DST2020/30 Naparovacia žehlička
Ši apžvalga buvo parašyta apie Séria 2000 DST2020/30 Naparovacia žehlička
Išoriniame tyrimų institute patikrinta su E. coli 8099, S. aureus ATCC 6538, C. albicans ATCC 10231 bakterijomis ant medvilnės, garinant 10 sekundžių.