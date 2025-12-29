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  • Galite pasitikėti pasauliniu lyginimo įrangos lyderiu
  • Galite pasitikėti pasauliniu lyginimo įrangos lyderiu
  • Galite pasitikėti pasauliniu lyginimo įrangos lyderiu
  • Galite pasitikėti pasauliniu lyginimo įrangos lyderiu
  • Galite pasitikėti pasauliniu lyginimo įrangos lyderiu
  • Galite pasitikėti pasauliniu lyginimo įrangos lyderiu
  • Galite pasitikėti pasauliniu lyginimo įrangos lyderiu
  • Galite pasitikėti pasauliniu lyginimo įrangos lyderiu
  • Galite pasitikėti pasauliniu lyginimo įrangos lyderiu
  • Galite pasitikėti pasauliniu lyginimo įrangos lyderiu

2000 serijaGarinis lygintuvas

DST2020/90

5
| (1) Apžvalga
Galite pasitikėti pasauliniu lyginimo įrangos lyderiu
Lyginkite be jokio vargo lengvu DST2000 serijos lygintuvu. Galingas 25g/min garo srautas ir garų pliūpsnis padeda įveikti atkakliausias raukšles, o keraminė pagrindo plokštė švelniai slysta visais lyginamais audiniais.
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Lyginimo prekių ženklas

Lengvas ir efektyvus lyginimas

Galite pasitikėti pasauliniu lyginimo įrangos lyderiu

  • Iki 25g/min nepertraukiamas garo srautas išlyginti raukšlėms

  • 4 garo srauto nustatymai padeda įveikti bet kokio audinio raukšles

  • Keraminė pagrindo plokštė slysta greitai ir lengvai

  • Nedidelis svoris greitam ir lengvam lyginimui

  • 250 ml vandens bakelis, kad lygintumėte ilgiau

Iki 25g/min nepertraukiamas garo srautas išlyginti raukšlėms

Iki 25g/min nepertraukiamas garo srautas išlyginti raukšlėms

Galingas garo srautas iki 25g/min padeda lengvai lyginti greitai įveikdamas audinio raukšles. Naudodami papildomą garų pliūpsnį išlyginsite net atkakliausias raukšleles.

4 garo srauto nustatymai padeda įveikti bet kokio lyginamo audinio raukšles

4 garo srauto nustatymai padeda įveikti bet kokio lyginamo audinio raukšles

Skirtingi lygintuvo garo srauto nustatymai suteikia galimybę lengvai įveikti skirtingų audinių raukšles: naudokite silpną srautą tokiam gležnam audiniui, kaip šilkas, ir stipresnį srautą storesniems audiniams.

Keraminė pagrindo plokštė slysta greitai ir lengvai

Keraminė pagrindo plokštė slysta greitai ir lengvai

Pajuskite, kaip lengvai lygintuvas slysta audiniu dėl jo tvirtos, nesibraižančios keraminės plokštės. Jis puikiai slysta visais drabužiais, nekimba prie drabužių ir yra lengvai valomas.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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5.0

iš 5

1

Apžvalga

4
3
2
1

29/12/2025

Slovensko

Slovensko

Patvirtintas pirkėjas

Je to aj bezpečný produkt.

S produktom sme veľmi spokojný.Je aj jednoduché ovládanie.

Ši apžvalga buvo parašyta apie Séria 2000 DST2020/30 Naparovacia žehlička

Ši apžvalga buvo parašyta apie Séria 2000 DST2020/30 Naparovacia žehlička

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Atsakomybės apribojimai

  1. Išoriniame tyrimų institute patikrinta su E. coli 8099, S. aureus ATCC 6538, C. albicans ATCC 10231 bakterijomis ant medvilnės, garinant 10 sekundžių.