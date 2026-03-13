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DST2020/90
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Visi (3)
Kaip pašalinti kalkių nuosėdas iš „Philips“ garų lygintuvo?
„Philips“ lygintuvo su garais arba lygintuvo be garų lygintuvo pado valymas
Kaip išplauti „Philips“ lyginimo sistemos vandens bakelį?
Mano „Philips“ garų lygintuvas nebeįkaista
Mano „Philips“ lyginimo sistema nepašalina raukšlių
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