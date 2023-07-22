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2400 W galia
45 g/min. nepertraukiami garai
180 g garų pliūpsnis
„SteamGlide Plus“
Automatinis apsauginis išjungimas
Greitai įkaista ir galingai veikia.
Mūsų specialus „SteamGlide Plus“ lygintuvo padas švelniai slysta bet kokiu audiniu. Jis nelimpa, yra atsparus įbrėžimams ir lengvai valomas.
Su mūsų „Drip Stop“ sistema galėsite lyginti net itin plonus audinius žema temperatūra ir būti ramūs. Nereikia jaudintis, kad dėl vandens lašelių liks dėmės.
4.4
iš 5
28
Atsiliepimai
85%
Rekomenduoja šį gaminį
Victoriyan
22/07/2023
Україна
Akcijos dalis
Покупкою задоволена, рекомендую дану модель
Зручна у використанні, приємно лягає в руку, не важка, речі добре розглажуються. Не протікає, має гарний дизайн.
Argumentai už
Швидкий нагрів, легке прасування, автовідключення
Argumentai prieš
-
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 DST5030/20 Парова праска
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 DST5030/20 Парова праска
benotti
05/11/2022
Україна
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Чудова праска за доступною ціною
В цій моделі праски все відповідає опису: нагрівається швидко, прасує класно, дріт обертаєттся. Для мене важливою у виборі праски була зокрема іі вага, у цій можелі вона не велика, рука не втомиться прасувати велику кількість речей. Чудовий вибір! Оглянула модель в магазинах, замовила тут на сайті он-лайн. Доставка швидка. З сайту купую вже не вперше
Argumentai už
Не велика вага, швидко нагрівається
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 DST5030/20 Парова праска
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 DST5030/20 Парова праска
Ruta6789
08/06/2022
Україна
Akcijos dalis
Праска має потужний паровий удар
Рекомендую цей прилад, легко справляється з різними типами тканини, завдяки якісній підошві не боїться подряпин
Argumentai už
Якісно виконує свої функції
Argumentai prieš
Немає
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 DST5030/20 Парова праска
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 DST5030/20 Парова праска
Išbandytas lyginant su „Philips“ nelimpančiu lygintuvo padu