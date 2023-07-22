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Visos serijos

  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną

5000 serijaGarinis lygintuvas

DST5030/20

4.4
| (28) Atsiliepimai | 85% Rekomenduoja šį gaminį
Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
Kasdieniams nepriekaištingiems rezultatams pasiekti jums reikia nenuviliančio lygintuvo. Jis pasižymi nesibraižančiu „SteamGlide Plus“ lygintuvo padu, stipriu nuolatiniu garų tiekimu ir integruotu kalkių šalinimu – šis aukštos kokybės lygintuvas veiks tikrai ilgai.
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Lyginimo prekių ženklas

„SteamGlide Plus“ lygintuvo padas tarnauja 4 kartus ilgiau*

Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną

  • 2400 W galia

  • 45 g/min. nepertraukiami garai

  • 180 g garų pliūpsnis

  • „SteamGlide Plus“

  • Automatinis apsauginis išjungimas

2400 W, kad greitai įkaistų

2400 W, kad greitai įkaistų

Greitai įkaista ir galingai veikia.

Įbrėžimams atsparus, gerai slystantis lygintuvo padas

Įbrėžimams atsparus, gerai slystantis lygintuvo padas

Mūsų specialus „SteamGlide Plus“ lygintuvo padas švelniai slysta bet kokiu audiniu. Jis nelimpa, yra atsparus įbrėžimams ir lengvai valomas.

Su „Drip Stop“ lyginant ant drabužių neatsiras jokių dėmių

Su „Drip Stop“ lyginant ant drabužių neatsiras jokių dėmių

Su mūsų „Drip Stop“ sistema galėsite lyginti net itin plonus audinius žema temperatūra ir būti ramūs. Nereikia jaudintis, kad dėl vandens lašelių liks dėmės.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.4

iš 5

28

Atsiliepimai

85%

Rekomenduoja šį gaminį

3

22/07/2023

Україна

Україна

Покупкою задоволена, рекомендую дану модель

Зручна у використанні, приємно лягає в руку, не важка, речі добре розглажуються. Не протікає, має гарний дизайн.

Argumentai už

Швидкий нагрів, легке прасування, автовідключення

Argumentai prieš

-

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 DST5030/20 Парова праска

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 DST5030/20 Парова праска

05/11/2022

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Чудова праска за доступною ціною

В цій моделі праски все відповідає опису: нагрівається швидко, прасує класно, дріт обертаєттся. Для мене важливою у виборі праски була зокрема іі вага, у цій можелі вона не велика, рука не втомиться прасувати велику кількість речей. Чудовий вибір! Оглянула модель в магазинах, замовила тут на сайті он-лайн. Доставка швидка. З сайту купую вже не вперше

Argumentai už

Не велика вага, швидко нагрівається

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 DST5030/20 Парова праска

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 DST5030/20 Парова праска

08/06/2022

Україна

Україна

Праска має потужний паровий удар

Рекомендую цей прилад, легко справляється з різними типами тканини, завдяки якісній підошві не боїться подряпин

Argumentai už

Якісно виконує свої функції

Argumentai prieš

Немає

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 DST5030/20 Парова праска

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 DST5030/20 Парова праска

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  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Išbandytas lyginant su „Philips“ nelimpančiu lygintuvo padu