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Lyginimas
Visos serijos
5000 serija Garinis lygintuvas
Palaikymas
DST5030/20
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EU Declaration of Conformity
Azur Freemotion_GC4590-GC4595_IIL_EE_[05098]_NCN
Visi (3)
Kokį vandenį galiu naudoti „Philips“ garų lygintuve arba garintuve?
Kaip pašalinti kalkių nuosėdas iš „Philips“ garų lygintuvo?
Kaip išplauti „Philips“ lyginimo sistemos vandens bakelį?
Mano „Philips“ garų lygintuvas nebeįkaista
Mirksi „Philips“ garų lygintuvo lemputė „Lygintuvas paruoštas lyginti“
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