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DST6120/20
Lyginimo prekių ženklas
45 g/min. garų srautas + 190 g pliūpsnis pašalina sunkias raukšles
„Drip-Stop” technologija apsaugo nuo vandens nutekėjimo
„OptimalTEMP” – jokių nudegimų ant bet kokio lyginamo audinio
„SteamGlide Plus” padas sklandžiam slydimui
300 ml bakelis + automatinis išsijungimas saugumui
Su nepertraukiamu 45 g/min. garų srautu galite pašalinti raukšles greičiau ir efektyviau.
Garų pliūpsnis suteikia papildomos galios įveikti sunkias raukšles storesniuose audiniuose, tiekdamas iki 190 g garų efektyvesniam lyginimui.
Vienas optimalus temperatūros nustatymas visiems lyginamiems audiniams. Jokių nudeginimų. Dėl „OptimalTEMP” technologijos, garantuojame, kad šis lygintuvas niekada nesudegins jokio lyginamo audinio, ir jūs galite saugiai lyginti viską nuo džinsų iki šilko, nuo lino iki kašmyro, bet kokia tvarka, nelaukdami, kol temperatūra prisitaikys.
Atsiliepimai
Trečiosios šalies institutas patikrino E. Coli , S. Aureus, C. Albicans ir erkučių kiekį ant medvilnės, naudojant 10 sekundžių garinimo laiką.