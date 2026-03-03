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  • Puikūs rezultatai ir saugumas ant visų lyginamų audinių
  • Puikūs rezultatai ir saugumas ant visų lyginamų audinių
  • Puikūs rezultatai ir saugumas ant visų lyginamų audinių
  • Puikūs rezultatai ir saugumas ant visų lyginamų audinių
  • Puikūs rezultatai ir saugumas ant visų lyginamų audinių
  • Puikūs rezultatai ir saugumas ant visų lyginamų audinių
  • Puikūs rezultatai ir saugumas ant visų lyginamų audinių
  • Puikūs rezultatai ir saugumas ant visų lyginamų audinių
  • Puikūs rezultatai ir saugumas ant visų lyginamų audinių
  • Puikūs rezultatai ir saugumas ant visų lyginamų audinių
  • Puikūs rezultatai ir saugumas ant visų lyginamų audinių
  • Puikūs rezultatai ir saugumas ant visų lyginamų audinių

„Philips” 6000 serijos lygintuvasAukštos klasės lygintuvai

DST6120/20

Puikūs rezultatai ir saugumas ant visų lyginamų audinių
Patirkite išskirtinį našumą ir saugumą su „Philips” 6000 serijos lygintuvu, sukurtu visiems lyginamiems audiniams. Jis užtikrina 45 g/min. nepertraukiamą garų srautą ir galingą 190 g garų pliūpsnį, leidžiantį lengvai lyginti be nudeginimo rizikos.
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Lyginimo prekių ženklas

100 % saugu net ir jautriems audiniams.

Puikūs rezultatai ir saugumas ant visų lyginamų audinių

  • 45 g/min. garų srautas + 190 g pliūpsnis pašalina sunkias raukšles

  • „Drip-Stop” technologija apsaugo nuo vandens nutekėjimo

  • „OptimalTEMP” – jokių nudegimų ant bet kokio lyginamo audinio

  • „SteamGlide Plus” padas sklandžiam slydimui

  • 300 ml bakelis + automatinis išsijungimas saugumui

Tiekia iki 45 g/min. garų, kad greičiau pašalintumėte raukšles.

Tiekia iki 45 g/min. garų, kad greičiau pašalintumėte raukšles.

Su nepertraukiamu 45 g/min. garų srautu galite pašalinti raukšles greičiau ir efektyviau.

Pašalina sunkias raukšles su galingu 190 g garų pliūpsniu

Pašalina sunkias raukšles su galingu 190 g garų pliūpsniu

Garų pliūpsnis suteikia papildomos galios įveikti sunkias raukšles storesniuose audiniuose, tiekdamas iki 190 g garų efektyvesniam lyginimui.

Viena tobula temperatūra visiems audiniams su „OptimalTEMP”

Viena tobula temperatūra visiems audiniams su „OptimalTEMP”

Vienas optimalus temperatūros nustatymas visiems lyginamiems audiniams. Jokių nudeginimų. Dėl „OptimalTEMP” technologijos, garantuojame, kad šis lygintuvas niekada nesudegins jokio lyginamo audinio, ir jūs galite saugiai lyginti viską nuo džinsų iki šilko, nuo lino iki kašmyro, bet kokia tvarka, nelaukdami, kol temperatūra prisitaikys.

Techninės savybės

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Atsakomybės apribojimai

  1. Trečiosios šalies institutas patikrino E. Coli , S. Aureus, C. Albicans ir erkučių kiekį ant medvilnės, naudojant 10 sekundžių garinimo laiką.