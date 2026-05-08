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55 g/min. nepertraukiami garai
3000 W
„SteamGlide Elite“ lygintuvo padas
250 g garų pliūpsnis
Automatinis apsauginis išjungimas
Giliau įsiskverbia į audinius, kad lengvai išlygintų sunkiai įveikiamas raukšles.
„Philips“ išskirtinis „SteamGlide Elite“ yra mūsų geriausias, lengviausiai slystantis ir maksimaliai įbrėžimams atsparus lygintuvo padas.
„Quick Calc Release“ kalkių šalinimas lengvam lygintuvo valymui ir ilgalaikiam garinimui
4.9
iš 5
24
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
08/05/2026
Україна
-
не подає додатково пару коли натиксаєш кнопку під ручкою, що це може бути?
Argumentai už
1
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur
Date of Use 2026-03-31
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur
Date of Use 2026-03-31
Сергій K
28/06/2025
Україна
Кращий виріб
Чудова праска яка дуже швидко та якісно прасує речі.
Argumentai už
Якісна річ на свої кошти
Argumentai prieš
Не бачу
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur
myroslav
16/04/2024
Україна
Чудово праска, варта своїх грошей
Чудово праска, варта своїх грошей Користуємося 4 роки. Кращої нема
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur