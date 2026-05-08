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  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas

7000 serijaHV garų lygintuvas, tamsi spindinti violetinė

DST7061/30

4.9
| (24) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Užtikrintas garų veiksmingumas
Išskirtinė „SteamGlide Elite“ pado plokštė su padidintu atsparumu įbrėžimams ir „Quick Calc Release“, kad lygintuvą naudotumėte ilgai.
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Lyginimo prekių ženklas

„SteamGlideElite“ padas, optimalus slydimas ir ilgaamžiškumas

Užtikrintas garų veiksmingumas

  • 55 g/min. nepertraukiami garai

  • 3000 W

  • „SteamGlide Elite“ lygintuvo padas

  • 250 g garų pliūpsnis

  • Automatinis apsauginis išjungimas

Iki 250 g garų pliūpsnis išlygina sunkiai įveikiamas raukšles

Iki 250 g garų pliūpsnis išlygina sunkiai įveikiamas raukšles

Giliau įsiskverbia į audinius, kad lengvai išlygintų sunkiai įveikiamas raukšles.

„SteamGlide Elite“ – geriausias slydimas ir atsparumas įbrėžimams

„SteamGlide Elite“ – geriausias slydimas ir atsparumas įbrėžimams

„Philips“ išskirtinis „SteamGlide Elite“ yra mūsų geriausias, lengviausiai slystantis ir maksimaliai įbrėžimams atsparus lygintuvo padas.

„Quick Calc Release“

„Quick Calc Release“

„Quick Calc Release“ kalkių šalinimas lengvam lygintuvo valymui ir ilgalaikiam garinimui

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.9

iš 5

24

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
2
1

08/05/2026

Україна

Україна

-

не подає додатково пару коли натиксаєш кнопку під ручкою, що це може бути?

Argumentai už

1

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur

Date of Use 2026-03-31

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur

Date of Use 2026-03-31

28/06/2025

Україна

Україна

Кращий виріб

Чудова праска яка дуже швидко та якісно прасує речі.

Argumentai už

Якісна річ на свої кошти

Argumentai prieš

Не бачу

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur

16/04/2024

Україна

Україна

Чудово праска, варта своїх грошей

Чудово праска, варта своїх грошей Користуємося 4 роки. Кращої нема

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur

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