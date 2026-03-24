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Lyginimas
Visos serijos
7000 serija HV garų lygintuvas, tamsi spindinti violetinė
Palaikymas
DST7061/30
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UK Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity - English (US)
Visi (4)
Kokį vandenį galiu naudoti „Philips“ garų lygintuve arba garintuve?
Kaip pašalinti kalkių nuosėdas iš „Philips“ garų lygintuvo?
Kaip išplauti „Philips“ lyginimo sistemos vandens bakelį?
„Philips“ lygintuvo su garais arba lygintuvo be garų lygintuvo pado valymas
Mirksi „Philips“ garų lygintuvo lemputė „Lygintuvas paruoštas lyginti“
Mano „Philips“ garų lygintuvas nebeįkaista
Mano „Philips“ lyginimo sistema nepašalina raukšlių
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