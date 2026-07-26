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Dulkių siurblio-šluotos priedai
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PowerPro Įkraunamas dulkių siurblio–šluotos priedas
Nutraukta gamyba
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FC6075/01
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Pilnas priedų rinkinys su mažu turbininiu šepečiu, ilgu ir siauru įrankiu, minkštu šepečiu ir ilginamąja žarna, kad lengviau išvalytumėte mašiną.