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PowerPro Įkraunamas dulkių siurblio–šluotos priedas

Nutraukta gamyba

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PowerProĮkraunamas dulkių siurblio–šluotos priedas

FC6075/01

PowerPro Įkraunamas dulkių siurblio–šluotos priedas

Nutraukta gamyba

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Pilnas priedų rinkinys su mažu turbininiu šepečiu, ilgu ir siauru įrankiu, minkštu šepečiu ir ilginamąja žarna, kad lengviau išvalytumėte mašiną.

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  • 26 July 2026