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  • Lengvas mašinos valymas
  • Lengvas mašinos valymas
  • Lengvas mašinos valymas
  • Lengvas mašinos valymas
  • Lengvas mašinos valymas
  • Lengvas mašinos valymas
  • Lengvas mašinos valymas
  • Lengvas mašinos valymas
  • Lengvas mašinos valymas
  • Lengvas mašinos valymas
  • Lengvas mašinos valymas
  • Lengvas mašinos valymas
  • Lengvas mašinos valymas

Nutraukta gamyba

PowerProĮkraunamas dulkių siurblio–šluotos priedas

FC6075/01

5
| (2) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Lengvas mašinos valymas
Pilnas priedų rinkinys su mažu turbininiu šepečiu, ilgu ir siauru įrankiu, minkštu šepečiu ir ilginamąja žarna, kad lengviau išvalytumėte mašiną.
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Lengvas mašinos valymas

Mažas turbininis šepetys minkštiems mašinos paviršiams

Mažas turbininis šepetys minkštiems mašinos paviršiams

Minkštas šepetys paviršiams, kuriuos reikia ypatingai saugoti

Minkštas šepetys paviršiams, kuriuos reikia ypatingai saugoti

Minkštas šepetys paviršiams, kuriuos reikia ypatingai saugoti

Ilgas, siauras įrankis sunkiai pasiekiamoms vietoms

Ilgas, siauras įrankis sunkiai pasiekiamoms vietoms

Ilgas, siauras įrankis sunkiai pasiekiamoms vietoms

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

2

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

13/05/2021

Česká republika

Česká republika

Pomocník nejen do auta!

Tuto sadu jsme pořídili k vysavači PowerDuo. Je to skvělý pomocník pro čištění nejen auta, ale i autosedaček pro děti, kočárku, a hůře dostupných míst v domácnosti. Produkt používám cca jeden rok a jsem velice spokojena.

Argumentai už

Velikost, funkčnost, spolehlivost

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro FC6075/01 Příslušenství pro tyčový vysavač

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro FC6075/01 Příslušenství pro tyčový vysavač

14/04/2020

Česká republika

Česká republika

Skvělý doplněk

nemohu si vynachválit - dítě v autě je vždy paseka, ale s tímto pomocníkem mne už žádná sušenka nerozhodí :)

Argumentai už

must-have pro řidiče

Argumentai prieš

žádné

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro FC6075/01 Příslušenství pro tyčový vysavač

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro FC6075/01 Příslušenství pro tyčový vysavač

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