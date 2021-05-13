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Nutraukta gamyba
Mažas turbininis šepetys minkštiems mašinos paviršiams
Minkštas šepetys paviršiams, kuriuos reikia ypatingai saugoti
Ilgas, siauras įrankis sunkiai pasiekiamoms vietoms
5.0
iš 5
2
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Dejna13
13/05/2021
Česká republika
Pomocník nejen do auta!
Tuto sadu jsme pořídili k vysavači PowerDuo. Je to skvělý pomocník pro čištění nejen auta, ale i autosedaček pro děti, kočárku, a hůře dostupných míst v domácnosti. Produkt používám cca jeden rok a jsem velice spokojena.
Argumentai už
Velikost, funkčnost, spolehlivost
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro FC6075/01 Příslušenství pro tyčový vysavač
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro FC6075/01 Příslušenství pro tyčový vysavač
Lenulina
14/04/2020
Česká republika
Skvělý doplněk
nemohu si vynachválit - dítě v autě je vždy paseka, ale s tímto pomocníkem mne už žádná sušenka nerozhodí :)
Argumentai už
must-have pro řidiče
Argumentai prieš
žádné
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro FC6075/01 Příslušenství pro tyčový vysavač
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro FC6075/01 Příslušenství pro tyčový vysavač