GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Galingas „MiniVac“ – geresnis valymas
  • Galingas „MiniVac“ – geresnis valymas
  • Galingas „MiniVac“ – geresnis valymas
  • Galingas „MiniVac“ – geresnis valymas
  • Galingas „MiniVac“ – geresnis valymas
  • Galingas „MiniVac“ – geresnis valymas
  • Galingas „MiniVac“ – geresnis valymas
  • Galingas „MiniVac“ – geresnis valymas
  • Galingas „MiniVac“ – geresnis valymas
  • Galingas „MiniVac“ – geresnis valymas
  • Galingas „MiniVac“ – geresnis valymas
  • Galingas „MiniVac“ – geresnis valymas
  • Galingas „MiniVac“ – geresnis valymas
  • Galingas „MiniVac“ – geresnis valymas
  • Galingas „MiniVac“ – geresnis valymas
  • Galingas „MiniVac“ – geresnis valymas
  • Galingas „MiniVac“ – geresnis valymas
  • Galingas „MiniVac“ – geresnis valymas
  • Galingas „MiniVac“ – geresnis valymas
  • Galingas „MiniVac“ – geresnis valymas

Nutraukta gamyba

MiniVacRankinis dulkių siurblys

FC6142/01

4.5
| (13) Atsiliepimai | 85% Rekomenduoja šį gaminį
Galingas „MiniVac“ – geresnis valymas
Naudodami „Philips MiniVac Wet&Dry“ 4,8 V dulkių siurblį galėsite mėgautis geresniais valymo rezultatais. Naudodami dulkių siurblį su drėgnojo ir sausojo valymo sistema patogiai išvalysite tiek išsiliejusį skystį, tiek sausą purvą. Aerodinaminio dizaino antgalis užtikrina, kad dulkės būtų surinktos dar geriau.
Peržiūrėti visas naudas

Drėgnojo ir sausojo valymo sistema ir aerodinaminio dizaino antgalis

Galingas „MiniVac“ – geresnis valymas

  • 4,8 V baterija

  • Be maišelio, cikloninis

  • Siauras antgal.,šepet.,valytuv.su guma

  • „Wet & Dry“

Sieninis / stalinis įkrovimo stovas

Sieninis / stalinis įkrovimo stovas

„Philips“ dulkių minisiurblį galite laikyti ant patogaus įkrovimo stovo, pritvirtinti jį prie sienos arba pastatyti po stalu. Dulkių minisiurblys su galingom, pakartotinai įkraunamomis baterijomis yra visada paruoštas naudoti.

2-ų lygių cikloninė oro srovė be maišelių – optimalus filtravimas

2-ų lygių cikloninė oro srovė be maišelių – optimalus filtravimas

Maišelio nenaudojančio siurblio cikloninė oro srovė sulaiko nešvarumus besisukančius viduje, kad užtikrintų optimalią, didelę siurbimo jėgą ir ilgalaikį valymą. Dviejų lygių filtravimo sistema užtikrina, kad vos patekę į vidų nešvarumai iš ten neišeis. Pirmasis filtras sulaiko daugiausiai nešvarumų, tuo tarpu klostuotas antras filtras sulaiko mažiausias dulkių daleles.

Aerodinaminio dizaino antgaliu geriau surenkamos dulkės

Aerodinaminė „Philips MiniVac“ antgalio konstrukcija sukurta taip, kad užtikrintų optimalų net smulkiausių dulkių dalelių surinkimą. Ergonomiška antgalio forma padės išvalyti net sunkiausiai pasiekiamas vietas.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.5

iš 5

13

Atsiliepimai

85%

Rekomenduoja šį gaminį

4
2

01/09/2022

България

България

Patvirtintas pirkėjas

Великолепен продукт

Страхотно устройство за малки пространства! Използвам го редовно в караваната!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie MiniVac FC6142/01 Ръчна прахосмукачка

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie MiniVac FC6142/01 Ръчна прахосмукачка

18/02/2021

България

България

Patvirtintas pirkėjas

Лека удобна, лесна за поддръжка

Върши чудесна работа за ежедневно събиране на двебни боклуци и течности. Понякога прах преминава зад филтъра през пространството между филтъра и кинтейнера, защото там няма уплътнение.

Argumentai už

Лек, удобен, мощен.

Argumentai prieš

Труден за попистване филтър. Пропуска прах..

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie MiniVac FC6142/01 Ръчна прахосмукачка

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie MiniVac FC6142/01 Ръчна прахосмукачка

19/06/2020

България

България

Лека при работа

Чисти добре и е лека при работа не тежи на ръката Докато се използва

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie MiniVac FC6142/01 Ръчна прахосмукачка

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie MiniVac FC6142/01 Ръчна прахосмукачка

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.