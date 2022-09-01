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Nutraukta gamyba
4,8 V baterija
Be maišelio, cikloninis
Siauras antgal.,šepet.,valytuv.su guma
„Wet & Dry“
„Philips“ dulkių minisiurblį galite laikyti ant patogaus įkrovimo stovo, pritvirtinti jį prie sienos arba pastatyti po stalu. Dulkių minisiurblys su galingom, pakartotinai įkraunamomis baterijomis yra visada paruoštas naudoti.
Maišelio nenaudojančio siurblio cikloninė oro srovė sulaiko nešvarumus besisukančius viduje, kad užtikrintų optimalią, didelę siurbimo jėgą ir ilgalaikį valymą. Dviejų lygių filtravimo sistema užtikrina, kad vos patekę į vidų nešvarumai iš ten neišeis. Pirmasis filtras sulaiko daugiausiai nešvarumų, tuo tarpu klostuotas antras filtras sulaiko mažiausias dulkių daleles.
Aerodinaminė „Philips MiniVac“ antgalio konstrukcija sukurta taip, kad užtikrintų optimalų net smulkiausių dulkių dalelių surinkimą. Ergonomiška antgalio forma padės išvalyti net sunkiausiai pasiekiamas vietas.
4.5
iš 5
13
Atsiliepimai
85%
Rekomenduoja šį gaminį
Джорджи
01/09/2022
България
Patvirtintas pirkėjas
Великолепен продукт
Страхотно устройство за малки пространства! Използвам го редовно в караваната!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie MiniVac FC6142/01 Ръчна прахосмукачка
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie MiniVac FC6142/01 Ръчна прахосмукачка
Phil00
18/02/2021
България
Patvirtintas pirkėjas
Лека удобна, лесна за поддръжка
Върши чудесна работа за ежедневно събиране на двебни боклуци и течности. Понякога прах преминава зад филтъра през пространството между филтъра и кинтейнера, защото там няма уплътнение.
Argumentai už
Лек, удобен, мощен.
Argumentai prieš
Труден за попистване филтър. Пропуска прах..
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie MiniVac FC6142/01 Ръчна прахосмукачка
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie MiniVac FC6142/01 Ръчна прахосмукачка
keti55
19/06/2020
България
Лека при работа
Чисти добре и е лека при работа не тежи на ръката Докато се използва
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie MiniVac FC6142/01 Ръчна прахосмукачка
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie MiniVac FC6142/01 Ръчна прахосмукачка