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Nutraukta gamyba
Nepriekaištingi rezultatai valant bet kokius grindų paviršius
Naujasis „Philips PowerPro Duo“ nepriekaištingai valo kietas grindis ir kilimus. „TriActive“ turboantgalis vienu kartu surenka daugiau dulkių ir pūkų. Mažuoju „Turbo“ šepečiu lengvai nuvalysite minkštus paviršius, pvz., sofas, pagalvėles ir čiužinius.
Belaidė
Be maišelio
25,2 V
Mažas turbininis šepetys
„Du viename“ funkcija – tai dulkių siurblys „šluota“ ir rankinis dulkių siurblys viename. Juo nesunkiai nuvalysite grindis ir baldus.
3 sluoksnių plaunamas filtras sulaiko > 90 % alergenų, tokių kaip žiedadulkės, gyvūnų plaukai ir dulkės, kad oras būtų švarus.
Naudojant įkraunamą akumuliatorių nereikia laido, todėl siurbsite, kur panorėję. Laidas neberiboja laisvės, todėl galite lengvai siurbti skirtinguose kambariuose be jokių rūpesčių.
4.7
iš 5
7
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Super1234
05/11/2020
Україна
Philips darbuotojas
Прибор имеет очень хорошую комплектацию.
[Employee of philipsglobal] Я хотела чтобы он был не слишком большой и компактный,и мне он очень понравился и долго решалась на покупку, но с выбором не ошиблась, им удобно пылесосить как дома так и в машине, теперь я советую всем своим друзьям и знакомым.
Argumentai už
Компактный,удобный и много функциональный
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Duo FC6172/01 Вертикальний пилосос 2-в-1 з PowerCyclone
Naudojimo data 2020-07-05
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Duo FC6172/01 Вертикальний пилосос 2-в-1 з PowerCyclone
Naudojimo data 2020-07-05
АндрійК
13/08/2019
Україна
Для квартири дуже прекрасний продукт
Довго вагався в придбанні. Зараз - дуже задоволений: компактний, потужний, да і в машину класно.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Duo FC6172/01 Вертикальний пилосос 2-в-1 з PowerCyclone
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Duo FC6172/01 Вертикальний пилосос 2-в-1 з PowerCyclone
knopka888
02/07/2019
Україна
не представляю, как раньше жила без него
Пользовалась старой моделью с маленьким аккумулятором, но была очень довольна. Пылик очень живучий и удобный. После чего купила домой эту модель, а потом и подсадила подругу. Супер-штука, убирает быстро, легко. ухаживать за ним просто. Очень хорошо справляется с волосами и шерстью на коврах и мягкой оббивке. Главное понимать, что аккумуляторный пылесос, если у вас большая площадь - помощник, но не заменитель стационарного пылесоса. А пылесосов лучше Филипс я не встречала.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Duo FC6172/01 Вертикальний пилосос 2-в-1 з PowerCyclone
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Duo FC6172/01 Вертикальний пилосос 2-в-1 з PowerCyclone