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Visos serijos

  • Standard Product Photo Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Front Product Photo Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Packaging photograph Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Standard Product Photo Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Front Product Photo Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Packaging photograph Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01

Nutraukta gamyba

PowerPro DuoPowerPro Duo belaidis dulkių siurblys- šluota

FC6172/01

4.7

| (7) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Nepriekaištingi rezultatai valant bet kokius grindų paviršius

Naujasis „Philips PowerPro Duo“ nepriekaištingai valo kietas grindis ir kilimus. „TriActive“ turboantgalis vienu kartu surenka daugiau dulkių ir pūkų. Mažuoju „Turbo“ šepečiu lengvai nuvalysite minkštus paviršius, pvz., sofas, pagalvėles ir čiužinius.

Peržiūrėti visas naudas

Su „PowerCyclone“ ir „TriActive“ turboantgaliu

Nepriekaištingi rezultatai valant bet kokius grindų paviršius

  • Belaidė

  • Be maišelio

  • 25,2 V

  • Mažas turbininis šepetys

„Du viename“ funkcija grindims ir baldams valyti

„Du viename“ funkcija grindims ir baldams valyti

„Du viename“ funkcija – tai dulkių siurblys „šluota“ ir rankinis dulkių siurblys viename. Juo nesunkiai nuvalysite grindis ir baldus.

3 sluoksnių filtro technologija sulaiko mikrodaleles

3 sluoksnių filtro technologija sulaiko mikrodaleles

3 sluoksnių plaunamas filtras sulaiko > 90 % alergenų, tokių kaip žiedadulkės, gyvūnų plaukai ir dulkės, kad oras būtų švarus.

Naudojamas be laido, kad galėtumėte valyti bet kur

Naudojamas be laido, kad galėtumėte valyti bet kur

Naudojant įkraunamą akumuliatorių nereikia laido, todėl siurbsite, kur panorėję. Laidas neberiboja laisvės, todėl galite lengvai siurbti skirtinguose kambariuose be jokių rūpesčių.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.7

iš 5

7

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

05/11/2020

Україна

Україна

Philips darbuotojas

Прибор имеет очень хорошую комплектацию.

[Employee of philipsglobal] Я хотела чтобы он был не слишком большой и компактный,и мне он очень понравился и долго решалась на покупку, но с выбором не ошиблась, им удобно пылесосить как дома так и в машине, теперь я советую всем своим друзьям и знакомым.

Argumentai už

Компактный,удобный и много функциональный

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Duo FC6172/01 Вертикальний пилосос 2-в-1 з PowerCyclone

Naudojimo data 2020-07-05

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Duo FC6172/01 Вертикальний пилосос 2-в-1 з PowerCyclone

Naudojimo data 2020-07-05

13/08/2019

Україна

Україна

Для квартири дуже прекрасний продукт

Довго вагався в придбанні. Зараз - дуже задоволений: компактний, потужний, да і в машину класно.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Duo FC6172/01 Вертикальний пилосос 2-в-1 з PowerCyclone

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Duo FC6172/01 Вертикальний пилосос 2-в-1 з PowerCyclone

02/07/2019

Україна

Україна

не представляю, как раньше жила без него

Пользовалась старой моделью с маленьким аккумулятором, но была очень довольна. Пылик очень живучий и удобный. После чего купила домой эту модель, а потом и подсадила подругу. Супер-штука, убирает быстро, легко. ухаживать за ним просто. Очень хорошо справляется с волосами и шерстью на коврах и мягкой оббивке. Главное понимать, что аккумуляторный пылесос, если у вас большая площадь - помощник, но не заменитель стационарного пылесоса. А пылесосов лучше Филипс я не встречала.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Duo FC6172/01 Вертикальний пилосос 2-в-1 з PowerCyclone

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Duo FC6172/01 Вертикальний пилосос 2-в-1 з PowerCyclone

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