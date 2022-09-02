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Nutraukta gamyba
FC6401/01
„du viename“
Siurbimas ir šluostymas
18 V
„PowerCyclone“ technologija užtikrina puikius valymo rezultatus vienu kartu. Oras greitai patenka į „PowerCyclone“ ir pagreitinamas, kad dulkės ir oras būtų atskirti kuo veiksmingiau.
Dėl šios unikalios drėgnojo valymo sistemos vandens išskyrimas kontroliuojamas, todėl bet kokios kietos grindys valant drėkinamos optimaliai.
„TriActive“ turboantgalis užtikrina geriausius kietų grindų ir kilimų valymo rezultatus. Motorizuotas šepetys ir optimizuotas oro srautas vienu kartu surenka visus nešvarumus ir pūkus.
3.6
iš 5
31
Atsiliepimai
Али 85
02/09/2022
България
Patvirtintas pirkėjas
Продукта върши страхотна работа, препоръчвам!
Препоръчвам на всички, прахосмукачката върши чудесна работа
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Aqua FC6401/01 Вертикална прахосмукачка
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Aqua FC6401/01 Вертикална прахосмукачка
Йовито
27/12/2019
България
Страхотен!
Супер е ! Много бързо и лесно почиствам, за малко квадрати се справя отлично, не съжалявам за покупката си!
Argumentai už
Много бързо и качествено почиства!
Argumentai prieš
Малко време издържа батерията, но за малко пространство е супер!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Aqua FC6401/01 Вертикална прахосмукачка
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Aqua FC6401/01 Вертикална прахосмукачка
Kakacka123
27/02/2019
Česká republika
Maximalni spokojenost
Dobry tah i manipulace, lepší varianta je asi 3v1, určitě je to praktičtější.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Aqua FC6401/01 Bezdrátový tyčový vysavač
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Aqua FC6401/01 Bezdrátový tyčový vysavač
Rekomenduojama keisti kas 3–6 mėn. priklausomai nuo naudojimo dažnumo. Pakuotėje yra 2 mikropluošto šluostės. Kur įsigyti mikropluošto šluosčių, galite sužinoti apsilankę www.philips.com. Negalime užtikrinti, kad valymo rezultatai bus optimalūs, jei naudosite kitų prekės ženklų mikropluošto šluostes.