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  • Siurbimas ir valymas šluošte vienu metu
  • Siurbimas ir valymas šluošte vienu metu
  • Siurbimas ir valymas šluošte vienu metu
  • Siurbimas ir valymas šluošte vienu metu
  • Siurbimas ir valymas šluošte vienu metu
  • Siurbimas ir valymas šluošte vienu metu
  • Siurbimas ir valymas šluošte vienu metu
  • Siurbimas ir valymas šluošte vienu metu
  • Siurbimas ir valymas šluošte vienu metu
  • Siurbimas ir valymas šluošte vienu metu
  • Siurbimas ir valymas šluošte vienu metu
  • Siurbimas ir valymas šluošte vienu metu
  • Siurbimas ir valymas šluošte vienu metu
  • Siurbimas ir valymas šluošte vienu metu
  • Siurbimas ir valymas šluošte vienu metu
  • Siurbimas ir valymas šluošte vienu metu
  • Siurbimas ir valymas šluošte vienu metu
  • Siurbimas ir valymas šluošte vienu metu
  • Siurbimas ir valymas šluošte vienu metu
  • Siurbimas ir valymas šluošte vienu metu
  • Siurbimas ir valymas šluošte vienu metu
  • Siurbimas ir valymas šluošte vienu metu
  • Siurbimas ir valymas šluošte vienu metu
  • Siurbimas ir valymas šluošte vienu metu

Nutraukta gamyba

PowerPro AquaBelaidis dulkių siurblys- šluota

FC6401/01

3.6
| (31) Atsiliepimai
Siurbimas ir valymas šluošte vienu metu
Naujasis „Philips PowerPro Aqua“ yra galingas belaidis dulkių siurblys, galintis valyti drėgnai. Čia suderintas siurbimas ir drėgnas valymas, kad greitai sutvarkytumėte kasdienę netvarką. Jei norite tik siurbti, lengvai uždėkite /nuimkite drėgno valymo sistemą, arba tuo pačiu metu siurbkite ir valykite!
Peržiūrėti visas naudas

Visada po ranka, kad greitai sutvarkytumėte kasdienę netvarką

Siurbimas ir valymas šluošte vienu metu

  • „du viename“

  • Siurbimas ir šluostymas

  • 18 V

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Techninės savybės

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Atsiliepimai

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3.6

iš 5

31

Atsiliepimai

2

02/09/2022

България

България

Patvirtintas pirkėjas

Продукта върши страхотна работа, препоръчвам!

Препоръчвам на всички, прахосмукачката върши чудесна работа

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Aqua FC6401/01 Вертикална прахосмукачка

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Aqua FC6401/01 Вертикална прахосмукачка

27/12/2019

България

България

Страхотен!

Супер е ! Много бързо и лесно почиствам, за малко квадрати се справя отлично, не съжалявам за покупката си!

Argumentai už

Много бързо и качествено почиства!

Argumentai prieš

Малко време издържа батерията, но за малко пространство е супер!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Aqua FC6401/01 Вертикална прахосмукачка

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Aqua FC6401/01 Вертикална прахосмукачка

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

Maximalni spokojenost

Dobry tah i manipulace, lepší varianta je asi 3v1, určitě je to praktičtější.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Aqua FC6401/01 Bezdrátový tyčový vysavač

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Aqua FC6401/01 Bezdrátový tyčový vysavač

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Atsakomybės apribojimai

  1. Rekomenduojama keisti kas 3–6 mėn. priklausomai nuo naudojimo dažnumo. Pakuotėje yra 2 mikropluošto šluostės. Kur įsigyti mikropluošto šluosčių, galite sužinoti apsilankę www.philips.com. Negalime užtikrinti, kad valymo rezultatai bus optimalūs, jei naudosite kitų prekės ženklų mikropluošto šluostes.