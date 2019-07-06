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Nutraukta gamyba
FC6402/01
„du viename“
Siurbimas ir šluostymas
18 V
„PowerCyclone“ technologija užtikrina puikius valymo rezultatus vienu kartu. Oras greitai patenka į „PowerCyclone“ ir pagreitinamas, kad dulkės ir oras būtų atskirti kuo veiksmingiau.
Dėl šios unikalios drėgnojo valymo sistemos vandens išskyrimas kontroliuojamas, todėl bet kokios kietos grindys valant drėkinamos optimaliai.
„TriActive“ turboantgalis užtikrina geriausius kietų grindų ir kilimų valymo rezultatus. Motorizuotas šepetys ir optimizuotas oro srautas vienu kartu surenka visus nešvarumus ir pūkus.
2.9
iš 5
17
Atsiliepimai
Julie
06/07/2019
Україна
Зручний у використуванні
Користуюсь місяць. Прибираємо і вдома, і в авто. Заряджається швидко. Одного заряду вистачає на 3-4 рази прибирання двокімнатної квартири. Фільтр дуже легко мити. Рекомендую тим у кого хатні тварини - проблему з ворсом вирішено.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Aqua FC6402/01 Вертикальний пилосос
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Aqua FC6402/01 Вертикальний пилосос
Бени С.
07/07/2020
България
УНИКАЛЕН ПРОДУКТ
Горещо я препоръчвам. Много лека и удобна, батерията издържа дълго и лесно се поддържа. Използвам универсален препарат, а подложката се пере в пералнята. Спестява време и винаги е чисто.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Aqua FC6402/01 Вертикална прахосмукачка
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Aqua FC6402/01 Вертикална прахосмукачка
Kmarticka
18/04/2018
Česká republika
Je to super pomocník do každé domácnosti
Jednoduché a rychlé ,denně mi ušetří spoustu času a hlavně sebere veškeré chlupy a vlasy .K běžnému šetření podlah taky plně dostačující
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Aqua FC6402/01 Bezdrátový tyčový vysavač
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Aqua FC6402/01 Bezdrátový tyčový vysavač
Rekomenduojama keisti kas 3–6 mėn. priklausomai nuo naudojimo dažnumo. Pakuotėje yra 2 mikropluošto šluostės. Kur įsigyti mikropluošto šluosčių, galite sužinoti apsilankę www.philips.com. Negalime užtikrinti, kad valymo rezultatai bus optimalūs, jei naudosite kitų prekės ženklų mikropluošto šluostes.