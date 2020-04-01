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Nutraukta gamyba

SpeedPro MaxDulkių siurblys „šluota“

FC6812/01

4.8
| (21) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Greičiausias belaidis valymas*
Revoliucinis „SpeedPro Max“ su 360° siurbimo antgaliu susiurbia daugiau purvo kiekvienu perbraukimu pirmyn ir atgal, net palei sienas ir baldus. Išvalykite daugiau ir užtrukite trumpiau valydami tiek kietas grindų dangas, tiek kilimus.
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su 360° siurbimo antgaliu

Greičiausias belaidis valymas*

  • 360° siurbimo antgalis

  • 18 V, veikia iki 45 min.

  • Siurblys ir rankinis siurblys

Su 360° siurbimo antgaliu susiurbsite dulkes ir purvą iš visų pusių

Su 360° siurbimo antgaliu susiurbsite dulkes ir purvą iš visų pusių

Su 360° siurbimo antgaliu greičiau susiurbsite dulkes ir purvą kiekvienu perbraukimu, net braukdami atgal ir kampuose, kad nė vienas judesys nebūtų veltui.

„PowerBlade“ variklis sugeneruoja didelį oro srautą (> 1000 l/min.)

„PowerBlade“ variklis sugeneruoja didelį oro srautą (> 1000 l/min.)

„PowerBlade“ yra skaitmeninis variklis, sukuriantis neprilygstamą, labai didelį oro srautą (> 1000 l/min), kuris antgalyje sukuria siurbimą 360° kampu. Registruokitės Philips.lt per 3 mėnesius nuo pirkimo dienos ir gaukite nemokamą 5 metų garantiją varikliui!

„PowerCyclone 8“ yra mūsų galingiausia technologija be maišelio

„PowerCyclone 8“ yra mūsų galingiausia technologija be maišelio

Technologija „PowerCyclone 8“ – mūsų geriausia dulkių siurbimo be maišelio technologija dabar ir belaidžiame siurblyje „šluotoje“, kad siurbimas ilgiau išliktų stipresnis.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.8

iš 5

21

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

01/04/2020

Україна

Україна

Philips darbuotojas

Чудово всмоктує пил навіть у темряві!

[Employee of philipsglobal] Легкий досить відчувається у руці. Досить круто робити прибирання у темряві :) Колби для пилу достатньо більш ніж на 2х кімнатну квартиру. Зручно, що можна прибрати і в автомобілі. Часу роботи більш ніж достатньо.

Argumentai už

Підсвітка. Легкий у руці. Якісна збірка

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SpeedPro Max FC6812/01 Вертикальний пилосос

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SpeedPro Max FC6812/01 Вертикальний пилосос

31/03/2020

Україна

Україна

Хороший пилосос

Покупою дуже задоволена. З цим пилососом прибирання це задоволення. А функція вологого прибирання це просто знахідка, суттєво економить час. З насодкою турбо щітка легко зібрати шерсть та волосся з м`яких меблів. Заряду вистачає на 3 прибирання. Підсвітка дуже зручна річ, видно кожну пилинку. Пилосос дуже маневрений та не важкий, завжди під рукою. Хто ще вагається - рекомендую.

Argumentai už

Вологе прибирання, підсвітка, акумулятор

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SpeedPro Max Aqua FC6902/01 Бездротовий вертикальний пилосос

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SpeedPro Max Aqua FC6902/01 Бездротовий вертикальний пилосос

15/10/2019

Україна

Україна

Якщо вдома є діти, без нього - ніяк

Купили цей пилосос, бо діти постійно смітять на кухні. Навіть не думали з чоловіком, що цей пилосос настільки потрібен у квартирі в новобудові, де постійно тривають ремонти. Білий пил після свого ремонту, пил з сусідніх квартир - дуже дратує (хто пройшов через це - знають) І цей нереально потужний маленький пилосос здатен прибирати взагалі весь пил. Навіть, якщо після нього мити підлогу - вода чиста. І дуже радує, що пилосос може працювати до 45 хвилин. Хоч у нас квартира 50 кВ.м., я можу пилососити довго. Особливо рейки в шафах-купе)) його щіточка ідеально підходить.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SpeedPro Max FC6812/01 Вертикальний пилосос

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SpeedPro Max FC6812/01 Вертикальний пилосос

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Atsakomybės apribojimai

  1. Išbandyta su 10 perkamiausių belaidžių dulkių siurblių-šluotų > 300 € Vokietijoje 2017 m., naudojant „Philips“ sukurtą labai purvinų kietų grindų valymo testą pagal tarptautinį standartą IEC60312-1. 2018 m. sausis.