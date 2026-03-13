Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
El. Parduotuvė
Dulkių siurbliai-šluotos
Visos serijos
SpeedPro Max Dulkių siurblys „šluota“
Nutraukta gamyba
Palaikymas
FC6813/01
Eiti į parduotuvę
Užregistruokite savo gaminį
Užregistruokite per 90 dienų nuo įsigijimo ir gaukite pratęstą garantiją (gali būti taikomos sąlygos).
EU Declaration of conformity Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner FC6813/01 - English (US)
Important Information Manual Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
Visi (4)
„Philips SpeedPro (Max) Stick“ dulkių siurblio akumuliatoriaus keitimas
Ar dulkių siurblio „Philips“ priedai suderinami su kitais modeliais?
Kiek laiko turėčiau krauti „Philips“ belaidį dulkių siurblį?
Kur yra nurodyti „Philips“ dulkių siurblio modelio ir serijos numeriai?
Įkraunamo siurblio-šluotos priedas
Antgalio šepetėlio rinkinys
Vamzdelis
Iš „Philips“ belaidžio dulkių siurblio sklinda neįprastas garsas
„Philips“ belaidis dulkių siurblys sunkiai slysta kilimais
7000 serijos belaidis dulkių siurblys „Philips“ rodo klaidos kodą
7000 serijos „Philips“ belaidžio dulkių siurblio valymas
„Philips SpeedPro Max“ belaidžiame siurblyje rodomas klaidos kodas
Susisiekimas su „Philips“
Džiaugiamės galėdami jums padėti