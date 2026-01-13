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Nutraukta gamyba
360° siurbimo antgalis
25,2 V, veikia iki 65 min.
Siurblys ir rankinis siurblys
Su 360° siurbimo antgaliu greičiau susiurbsite dulkes ir purvą kiekvienu perbraukimu, net braukdami atgal ir kampuose, kad nė vienas judesys nebūtų veltui.
„PowerBlade“ yra skaitmeninis variklis, sukuriantis neprilygstamą, labai didelį oro srautą (> 1000 l/min), kuris antgalyje sukuria siurbimą 360° kampu. Registruokitės Philips.lt per 3 mėnesius nuo pirkimo dienos ir gaukite nemokamą 5 metų garantiją varikliui!
Technologija „PowerCyclone 8“ – mūsų geriausia dulkių siurbimo be maišelio technologija dabar ir belaidžiame siurblyje „šluotoje“, kad siurbimas ilgiau išliktų stipresnis.
4.7
iš 5
333
Atsiliepimai
94%
Rekomenduoja šį gaminį
13/01/2026
Україна
Patvirtintas pirkėjas
Це чудовий вироб
Це мабуть найліпша техніка придбана мною!!! Пилесос супер
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SpeedPro Max Aqua FC6903/01 Бездротовий вертикальний пилосос
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SpeedPro Max Aqua FC6903/01 Бездротовий вертикальний пилосос
Tanya64
17/10/2024
Україна
Patvirtintas pirkėjas
Чудовий помічник
Пилесос виправдав всі очікування!!! Подобається що можна вибрати як сухе так і вологе прибирання, або окремо або разом. Першим користувачем був мій дорослий син!!! Він сказав що це просто «Вау»!!
Argumentai už
Він потужний і корисний!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SpeedPro Max Aqua FC6904/01 Мийний бездротовий пилосос
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SpeedPro Max Aqua FC6904/01 Мийний бездротовий пилосос
Balyk
08/01/2024
Україна
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Одним словом: в захваті.
Чудово працює. Не потрібно тягати шнури. На довго вистачає акамулятора.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SpeedPro Max Aqua FC6904/01 Мийний бездротовий пилосос
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SpeedPro Max Aqua FC6904/01 Мийний бездротовий пилосос
Išbandyta su 10 perkamiausių belaidžių dulkių siurblių-šluotų > 300 € Vokietijoje 2017 m., naudojant „Philips“ sukurtą labai purvinų kietų grindų valymo testą pagal tarptautinį standartą IEC60312-1. 2018 m. sausis.