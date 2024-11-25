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Nutraukta gamyba

FC6843/03

FC6843/03

5
| (5) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

5

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

25/11/2024

Hrvatska

Hrvatska

Imam ga 20+ godina imam psa

Još uvjek radi nakon više od 20godina, i to radi bolje nego novi usisavači. Ne mjenjam ga i nadam se da mi potraje još jednom toliko. Top je (ps nasljeđen je od tate)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Triathlon FC6843/01 Usisavač za vlažno i suho čišćenje

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Triathlon FC6843/01 Usisavač za vlažno i suho čišćenje

28/10/2019

България

България

Patvirtintas pirkėjas

Подвижността на продукта ме удивява!

Мога да върша две неща едновременно - чистене и физическа активност! Това съвършенство е без аналог въ съвременната домакинска работа.

Argumentai už

не се оплитам в кабели и контакти; хигиеничността е на ниво; свободна съм във физическите елементи на упражнението

Argumentai prieš

Ще преустановя дейност ако спре ел.ток.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Triathlon FC6843/01 Прахосмукачка за мокро и сухо чистене

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Triathlon FC6843/01 Прахосмукачка за мокро и сухо чистене

23/06/2019

България

България

Перфектна

Прахосмукачката ми върши чудесна работа над 20 години. За съжаление вече не намирам такава в търговската мрежа. Бих си купила отново. Няма конкуренция!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Triathlon FC6843/01 Прахосмукачка за мокро и сухо чистене

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Triathlon FC6843/01 Прахосмукачка за мокро и сухо чистене

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