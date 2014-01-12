GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Valykite garais, ir jūsų grindys bus švarios bei spindės
  • Valykite garais, ir jūsų grindys bus švarios bei spindės
  • Valykite garais, ir jūsų grindys bus švarios bei spindės
  • Valykite garais, ir jūsų grindys bus švarios bei spindės
  • Valykite garais, ir jūsų grindys bus švarios bei spindės
  • Valykite garais, ir jūsų grindys bus švarios bei spindės
  • Valykite garais, ir jūsų grindys bus švarios bei spindės
  • Valykite garais, ir jūsų grindys bus švarios bei spindės
  • Valykite garais, ir jūsų grindys bus švarios bei spindės
  • Valykite garais, ir jūsų grindys bus švarios bei spindės
  • Valykite garais, ir jūsų grindys bus švarios bei spindės
  • Valykite garais, ir jūsų grindys bus švarios bei spindės
  • Valykite garais, ir jūsų grindys bus švarios bei spindės
  • Valykite garais, ir jūsų grindys bus švarios bei spindės
  • Valykite garais, ir jūsų grindys bus švarios bei spindės
  • Valykite garais, ir jūsų grindys bus švarios bei spindės
  • Valykite garais, ir jūsų grindys bus švarios bei spindės
  • Valykite garais, ir jūsų grindys bus švarios bei spindės
  • Valykite garais, ir jūsų grindys bus švarios bei spindės
  • Valykite garais, ir jūsų grindys bus švarios bei spindės

Nutraukta gamyba

Steam PlusŠlavimo ir valymo garais įranga

FC7020/01

3.4
| (9) Atsiliepimai
Valykite garais, ir jūsų grindys bus švarios bei spindės
Tegul jūsų namai spindi švara naudojant naująjį „Philips Steam Plus FC7020“. Mėgaukitės itin higieniško valymo rezultatais, nes garai sunaikina mikrobus ir bakterijas. Šis grindų šlavimo ir valymo garais įrenginys sutaupo laiko ir jūsų energijos.
Peržiūrėti visas naudas

Šluokite ir valykite garais tuo pačiu metu

Valykite garais, ir jūsų grindys bus švarios bei spindės

  • „du viename“: šluoja ir valo garais

  • Įkaista per 30 sek.

  • 2 mikropluošto šluostės

  • Visoms kietoms grindims

Valydami garais sunaikinsite iki 99,9 % mikrobų ir bakterijų

Valydami garais sunaikinsite iki 99,9 % mikrobų ir bakterijų

Mėgaukitės itin higieniškais valymo garais rezultatais su „Philips Steam Plus“. „Philips Steam Plus“ sunaikina iki 99,9 % mikrobų ir bakterijų. Išvalykite visų tipų kietas grindis be chemikalų, naudodami tik vandenį.

1300 W užtikrina galingą garų srautą

1300 W užtikrina galingą garų srautą

Dėl 1300 W galios greitai įšyla. „Steam Plus“ bus paruoštas naudoti greičiau nei per 30 sek. Kai „Steam Plus“ yra pasiruošęs skleisti garus, LED indikatorius iš balto pasidaro mėlynas.

Šluokite ir valykite garais tuo pačiu metu

Šluokite ir valykite garais tuo pačiu metu

Pasiekite higieniškus rezultatus vienu veiksmu. Suderinti „Steam Plus“ veiksmai taupo jūsų laiką ir jėgas. Šlavimo funkcija pašalina nešvarumus, dulkes ir įvairias šiukšles, tuo tarpu garų funkcija dezinfekuoja. Galite naudoti kiekvieną parinktį atskirai arba suderinti jas, jeigu norite išvalyti grindis vienu kartu.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

3.4

iš 5

9

Atsiliepimai

12/01/2014

Česká republika

Česká republika

Jednoduché používání a výborný efekt

Nevěřila jsem tomu ale je to skvělé.Mám doma 2 kočky a 2 psy a do toho dvojčátka takže hygiena musí být na maximu.S tímto vysavačem a mopem zároven mám podlahy v bytě za 20 minut hotové a zbývá mi více času na moje štěstíčka.Opravdu doporučuji.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Steam Plus FC7020/01 Parní čistič se stěrkou

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Steam Plus FC7020/01 Parní čistič se stěrkou

11/12/2013

Česká republika

Česká republika

Geniální výrobek!!!

Nerada uklízím, ale tohle je fakt něco geniálního. Podlahu buď jenom vyluxuje nebo jenom setře párou....a nebo obojí najednou....tak čisto jsem doma dlouho neměla... Za 10 minut setřený celý byt, už nemám výmluvy, proč mám špinavou podlahu....

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Steam Plus FC7020/01 Parní čistič se stěrkou

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Steam Plus FC7020/01 Parní čistič se stěrkou

25/08/2016

Hrvatska

Hrvatska

Nije los!

Jedina zamjerka ovom parocistacu je sto nema opciju podesavanja jacine pare, jer sam prilikom ciscenja parketa unistio sjaj laka, ostale su mat fleke, mada parket je vec zreo za hoblovanje. Oprez prilikom koriscenja na drvenim povrsinama.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Steam Plus FC7020/01 Aparat za brisanje i parno čišćenje

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Steam Plus FC7020/01 Aparat za brisanje i parno čišćenje

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.