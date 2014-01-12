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Nutraukta gamyba
FC7020/01
„du viename“: šluoja ir valo garais
Įkaista per 30 sek.
2 mikropluošto šluostės
Visoms kietoms grindims
Mėgaukitės itin higieniškais valymo garais rezultatais su „Philips Steam Plus“. „Philips Steam Plus“ sunaikina iki 99,9 % mikrobų ir bakterijų. Išvalykite visų tipų kietas grindis be chemikalų, naudodami tik vandenį.
Dėl 1300 W galios greitai įšyla. „Steam Plus“ bus paruoštas naudoti greičiau nei per 30 sek. Kai „Steam Plus“ yra pasiruošęs skleisti garus, LED indikatorius iš balto pasidaro mėlynas.
Pasiekite higieniškus rezultatus vienu veiksmu. Suderinti „Steam Plus“ veiksmai taupo jūsų laiką ir jėgas. Šlavimo funkcija pašalina nešvarumus, dulkes ir įvairias šiukšles, tuo tarpu garų funkcija dezinfekuoja. Galite naudoti kiekvieną parinktį atskirai arba suderinti jas, jeigu norite išvalyti grindis vienu kartu.
3.4
iš 5
9
Atsiliepimai
komtesanera
12/01/2014
Česká republika
Jednoduché používání a výborný efekt
Nevěřila jsem tomu ale je to skvělé.Mám doma 2 kočky a 2 psy a do toho dvojčátka takže hygiena musí být na maximu.S tímto vysavačem a mopem zároven mám podlahy v bytě za 20 minut hotové a zbývá mi více času na moje štěstíčka.Opravdu doporučuji.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Steam Plus FC7020/01 Parní čistič se stěrkou
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Steam Plus FC7020/01 Parní čistič se stěrkou
klaraze
11/12/2013
Česká republika
Geniální výrobek!!!
Nerada uklízím, ale tohle je fakt něco geniálního. Podlahu buď jenom vyluxuje nebo jenom setře párou....a nebo obojí najednou....tak čisto jsem doma dlouho neměla... Za 10 minut setřený celý byt, už nemám výmluvy, proč mám špinavou podlahu....
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Steam Plus FC7020/01 Parní čistič se stěrkou
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Steam Plus FC7020/01 Parní čistič se stěrkou
lidy
25/08/2016
Hrvatska
Nije los!
Jedina zamjerka ovom parocistacu je sto nema opciju podesavanja jacine pare, jer sam prilikom ciscenja parketa unistio sjaj laka, ostale su mat fleke, mada parket je vec zreo za hoblovanje. Oprez prilikom koriscenja na drvenim povrsinama.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Steam Plus FC7020/01 Aparat za brisanje i parno čišćenje
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Steam Plus FC7020/01 Aparat za brisanje i parno čišćenje