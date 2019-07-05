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Nutraukta gamyba
FC7088/01
Trys viename: siurbia, valo ir džiovina
Trejopo veikimo technologija
Pastebimas drėgnasis valymas
Visoms kietoms grindims
– Siurbimas: dėl galingos „Aqua Cyclone“ technologijos susiurbiami ir pašalinami bet kokie išsilieję skysčiai, nešvarumai ir dulkės – Drėgnasis valymas: priešinga kryptimi besisukantys mikropluošto šepečiai nukreipia švaraus vandens srovę ir veiksmingai šalina nešvarumus ir purvą. Visi nešvarumai ištirpinami vandenyje ir laikomi atskirame bakelyje. – Džiovinimas: greitai besisukantys šepečiai sukuria oro srautą, kuriuo išdžiovinamos grindys
„AquaTrio Pro“ pašalina iki 99 % visų tipų bakterijų*** ir mažina alergenų skaičių. Dėl atskirų švaraus ir nešvaraus vandens bakelių visos dulkės ir alergenai sulaikomi nešvaraus vandens bakelyje.
Su „AquaTrio Pro“ išvalysite puikiai naudodami tik šaltą ar šiltą vandenį iš čiaupo. Jei reikia, galite įpilti ir pasirinktos valymo priemonės. Rekomenduojame naudoti tik jūsų grindims tinkamus beveik ar visiškai neputojančius grindų valiklius.
3.9
iš 5
126
Atsiliepimai
Тетяна007
05/07/2019
Україна
Рекомендую цей пилосос
Тепер прибирання квартири стало легким та швидким.дуже задоволена
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie FC7088/01 AquaTrio Pro
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie FC7088/01 AquaTrio Pro
Lilia1707
08/04/2019
Україна
Цей продукт просто супер
Завдяки цьому пилососу прибирати в домі значно легше швидше і приємніше. Тепер у мене більше вільного часу . Та міся він займає зовсім мало
Ši apžvalga buvo parašyta apie FC7088/01 AquaTrio Pro
Ši apžvalga buvo parašyta apie FC7088/01 AquaTrio Pro
Oleg
28/12/2018
Україна
Хорошо , покупайте!
Доволен ! Советую всем!,............. Доволен ! Советую всем!,.............
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie FC7088/01 AquaTrio Pro
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie FC7088/01 AquaTrio Pro
Tinka drėgnam valymui
Palyginti su siurbimu 2 200 W galios dulkių siurbliu ir įprastiniu valymu
naudojant valymo priemonę