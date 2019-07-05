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Visos serijos

  • Siurbia dulkes, drėgnai valo ir džiovina iš karto
  • Siurbia dulkes, drėgnai valo ir džiovina iš karto
  • Siurbia dulkes, drėgnai valo ir džiovina iš karto
  • Siurbia dulkes, drėgnai valo ir džiovina iš karto
  • Siurbia dulkes, drėgnai valo ir džiovina iš karto
  • Siurbia dulkes, drėgnai valo ir džiovina iš karto
  • Siurbia dulkes, drėgnai valo ir džiovina iš karto
  • Siurbia dulkes, drėgnai valo ir džiovina iš karto
  • Siurbia dulkes, drėgnai valo ir džiovina iš karto
  • Siurbia dulkes, drėgnai valo ir džiovina iš karto
  • Siurbia dulkes, drėgnai valo ir džiovina iš karto
  • Siurbia dulkes, drėgnai valo ir džiovina iš karto
  • Siurbia dulkes, drėgnai valo ir džiovina iš karto
  • Siurbia dulkes, drėgnai valo ir džiovina iš karto
  • Siurbia dulkes, drėgnai valo ir džiovina iš karto
  • Siurbia dulkes, drėgnai valo ir džiovina iš karto
  • Siurbia dulkes, drėgnai valo ir džiovina iš karto
  • Siurbia dulkes, drėgnai valo ir džiovina iš karto
  • Siurbia dulkes, drėgnai valo ir džiovina iš karto
  • Siurbia dulkes, drėgnai valo ir džiovina iš karto
  • Siurbia dulkes, drėgnai valo ir džiovina iš karto
  • Siurbia dulkes, drėgnai valo ir džiovina iš karto

Nutraukta gamyba

„AquaTrio Pro“

FC7088/01

3.9
| (126) Atsiliepimai
Siurbia dulkes, drėgnai valo ir džiovina iš karto
„AquaTrio Pro“ siurbia, valo ir sausina vienu metu ir reikalauja 50 proc. mažiau laiko ir pastangų*. Galingas ir švelnus mikropluošto šepetys efektyviai pašalina nešvarumus ir dėmes. Akivaizdūs ir nepriekaištingi valymo rezultatai, pastebimi ant visų kietų grindų**.
Peržiūrėti visas naudas

Akivaizdus kietų grindų drėgnasis valymas

Siurbia dulkes, drėgnai valo ir džiovina iš karto

  • Trys viename: siurbia, valo ir džiovina

  • Trejopo veikimo technologija

  • Pastebimas drėgnasis valymas

  • Visoms kietoms grindims

Pažangus valymas – tobuli rezultatai

Pažangus valymas – tobuli rezultatai

– Siurbimas: dėl galingos „Aqua Cyclone“ technologijos susiurbiami ir pašalinami bet kokie išsilieję skysčiai, nešvarumai ir dulkės – Drėgnasis valymas: priešinga kryptimi besisukantys mikropluošto šepečiai nukreipia švaraus vandens srovę ir veiksmingai šalina nešvarumus ir purvą. Visi nešvarumai ištirpinami vandenyje ir laikomi atskirame bakelyje. – Džiovinimas: greitai besisukantys šepečiai sukuria oro srautą, kuriuo išdžiovinamos grindys

Pašalina iki 99 % bakterijų*** ir šalina alergenus

Pašalina iki 99 % bakterijų*** ir šalina alergenus

„AquaTrio Pro“ pašalina iki 99 % visų tipų bakterijų*** ir mažina alergenų skaičių. Dėl atskirų švaraus ir nešvaraus vandens bakelių visos dulkės ir alergenai sulaikomi nešvaraus vandens bakelyje.

Gerai veikia su šaltu / šiltu čiaupo vandeniu, su valymo priemonėmis ir be jų

Gerai veikia su šaltu / šiltu čiaupo vandeniu, su valymo priemonėmis ir be jų

Su „AquaTrio Pro“ išvalysite puikiai naudodami tik šaltą ar šiltą vandenį iš čiaupo. Jei reikia, galite įpilti ir pasirinktos valymo priemonės. Rekomenduojame naudoti tik jūsų grindims tinkamus beveik ar visiškai neputojančius grindų valiklius.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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3.9

iš 5

126

Atsiliepimai

05/07/2019

Україна

Україна

Рекомендую цей пилосос

Тепер прибирання квартири стало легким та швидким.дуже задоволена

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie FC7088/01 AquaTrio Pro

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie FC7088/01 AquaTrio Pro

08/04/2019

Україна

Україна

Цей продукт просто супер

Завдяки цьому пилососу прибирати в домі значно легше швидше і приємніше. Тепер у мене більше вільного часу . Та міся він займає зовсім мало

Ši apžvalga buvo parašyta apie FC7088/01 AquaTrio Pro

Ši apžvalga buvo parašyta apie FC7088/01 AquaTrio Pro

28/12/2018

Україна

Україна

Хорошо , покупайте!

Доволен ! Советую всем!,............. Доволен ! Советую всем!,.............

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie FC7088/01 AquaTrio Pro

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie FC7088/01 AquaTrio Pro

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Atsakomybės apribojimai

  1. Tinka drėgnam valymui

  2. Palyginti su siurbimu 2 200 W galios dulkių siurbliu ir įprastiniu valymu

  3. naudojant valymo priemonę