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Dulkių siurblio-šluotos priedai
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„SmartPro Easy“ Atsarginis rinkinys
Nutraukta gamyba
Palaikymas
FC8008/01
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Mikropluošto šluostės yra suderinamos su „SmartPro Easy“ dulkių siurbliais-robotais. Rinkinyje yra 2 mikropluošto šluostės. Jas keičiant, užtikrinamas ilgas dulkių siurblio-roboto veikimo laikas.