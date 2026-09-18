GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

„SmartPro Easy“ Atsarginis rinkinys

Nutraukta gamyba

Palaikymas

„SmartPro Easy“Atsarginis rinkinys

FC8008/01

„SmartPro Easy“ Atsarginis rinkinys

Nutraukta gamyba

Eiti į parduotuvę

Prisijunkite arba susikurkite paskyrą

Užregistruokite savo gaminį

Iškart gausite prieigą prie vadovų, suasmenintos pagalbos ir daugiau. Be to, tai greita ir paprasta.

Užsiregistruokite dabar

Vadovai ir dokumentacija

Mikropluošto šluostės yra suderinamos su „SmartPro Easy“ dulkių siurbliais-robotais. Rinkinyje yra 2 mikropluošto šluostės. Jas keičiant, užtikrinamas ilgas dulkių siurblio-roboto veikimo laikas.

  • PDF fail.
  • 18 September 2026