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  • Mikropluošto šluostės
  • Mikropluošto šluostės
  • Mikropluošto šluostės
  • Mikropluošto šluostės
  • Mikropluošto šluostės
  • Mikropluošto šluostės
  • Mikropluošto šluostės
  • Mikropluošto šluostės

Nutraukta gamyba

„SmartPro Easy“Atsarginis rinkinys

FC8008/01

Mikropluošto šluostės

Mikropluošto šluostės yra suderinamos su „SmartPro Easy“ dulkių siurbliais-robotais. Rinkinyje yra 2 mikropluošto šluostės. Jas keičiant, užtikrinamas ilgas dulkių siurblio-roboto veikimo laikas.

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Skirta „SmartPro Easy“

Mikropluošto šluostės

  • 2 mikropluošto šluostės

2 mikropluošto šluostės optimaliam valymui

Rinkinyje yra 2 mikropluošto šluostės, užtikrinančios optimalius valymo rezultatus.

Keiskite kas 4 mėnesius, kad pailgintumėte prietaiso tarnavimo laiką

Keiskite mikropluošto šluostes kas 4 mėnesius, kad pailgintumėte dulkių siurblio-roboto naudojimo laiką.

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