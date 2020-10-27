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Nutraukta gamyba
FC8008/01
Mikropluošto šluostės
Mikropluošto šluostės yra suderinamos su „SmartPro Easy“ dulkių siurbliais-robotais. Rinkinyje yra 2 mikropluošto šluostės. Jas keičiant, užtikrinamas ilgas dulkių siurblio-roboto veikimo laikas.
2 mikropluošto šluostės
Rinkinyje yra 2 mikropluošto šluostės, užtikrinančios optimalius valymo rezultatus.
Keiskite mikropluošto šluostes kas 4 mėnesius, kad pailgintumėte dulkių siurblio-roboto naudojimo laiką.
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