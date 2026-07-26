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„Allergy H13“ filtrų pakaitinis rinkinys, suderinamas su „Philips PowerPro Compact“, „PowerPro Active“ ir „PowerPro City“ modeliais*. Rinkinyje yra išmetimo ir variklio filtrai. Rekomenduojama filtrus keisti kartą per metus.