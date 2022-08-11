30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
FC9557/09
FC9555/09
FC9556/09
FC9330/09
FC9331/09
FC9333/09
FC9334/09
1 išmetimo filtras
1 plaunamas variklio filtras
1 plaunamas 2 sluoksn. porolono filtras
Rinkinyje yra 1 plaunamas variklio filtras. Šis filtras užtikrina aukštą filtravimo lygį ir neleidžia smulkioms dulkių dalelėms patekti į variklį bei jį sugadinti. Šį filtrą galima plauti. Rekomenduojama jį keisti kartą per metus.
Rinkinyje yra 1 variklio oro įsiurbimo filtras (2 sluoksnių porolonas). Šis filtras suteikia papildomą variklio apsaugą ir turi būti keičiamas kartu su plaunamu variklio filtru. Šį filtrą galima plauti. Rekomenduojama jį keisti kartą per metus.
Rinkinyje yra 1 išmetimo filtras. Šis filtras pagauna net smulkiausias dulkes prieš išpučiant orą atgal į kambarį, todėl oras namuose bus švarus ir be dulkių. Šį filtrą reikia keisti kartą per metus.
5.0
iš 5
3
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Masaka
11/08/2022
Україна
Змінні фільтри до пилососа Філіпс без мішка
Придбала пилосос без мішка Philips FC9334/09 в другому магазині (дуже задоволена) та вирішила зразу придбати і запасні фільтри. Дивилась на інших сайтах, були дешевше але якіть не та, там де пилосос брала, в наборі тільки два фільтри майже по такій самій ціні. Мала досвід зі старим пилососом, не міняла фільтри зовсім, то і прослужив не довго. Рекомендую
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie FC8010/02 Запасний набір
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie FC8010/02 Запасний набір
netseven
14/01/2022
Україна
Дуже зручно мати набір запасних фільтрів
Дуже зручно, коли маєшь набір запасних частин, що іноді треба замінювати.
Argumentai už
Зручно!:)
Argumentai prieš
Немає
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie FC8010/02 Запасний набір
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie FC8010/02 Запасний набір
Karell2024
08/12/2024
Česká republika
Funkcni
Presne zpracovani! Vrele doporucuji. Kvalitni material, ktery se neopere a je rozmerove stabilni
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie FC8010/02 Sada náhradních filtrů
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie FC8010/02 Sada náhradních filtrů
Suderinamas su šiais „Philips“ gaminiais: „PowerPro Compact“ / „PowerPro City“: FC9328–FC9334, FC9349–FC9353, FC9515, FC9516 „PowerPro Active“: FC9549–FC9553, FC9555, FC9556, FC9569–FC9571, FC9573, FC9576, FC9588