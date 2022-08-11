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Visos serijos

  • Filtrų rinkinys, skirtas „PowerPro Compact“ ir „Active“*
  • Filtrų rinkinys, skirtas „PowerPro Compact“ ir „Active“*
  • Filtrų rinkinys, skirtas „PowerPro Compact“ ir „Active“*
  • Filtrų rinkinys, skirtas „PowerPro Compact“ ir „Active“*
  • Filtrų rinkinys, skirtas „PowerPro Compact“ ir „Active“*
  • Filtrų rinkinys, skirtas „PowerPro Compact“ ir „Active“*
  • Filtrų rinkinys, skirtas „PowerPro Compact“ ir „Active“*
  • Filtrų rinkinys, skirtas „PowerPro Compact“ ir „Active“*
  • Filtrų rinkinys, skirtas „PowerPro Compact“ ir „Active“*
  • Filtrų rinkinys, skirtas „PowerPro Compact“ ir „Active“*

Pakaitinis rinkinys

FC8010/02

5
| (3) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Filtrų rinkinys, skirtas „PowerPro Compact“ ir „Active“*
„Allergy H13“ filtrų pakaitinis rinkinys, suderinamas su „Philips PowerPro Compact“, „PowerPro Active“ ir „PowerPro City“ modeliais*. Rinkinyje yra išmetimo ir variklio filtrai. Rekomenduojama filtrus keisti kartą per metus.
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Suderinami produktai
5000 serija

5000 serija
Dulkių siurblys be maišelio

FC9557/09

5000 serija

5000 serija
Dulkių siurblys be maišelio

FC9555/09

5000 serija

5000 serija
Dulkių siurblys be maišelio

FC9556/09

„PowerPro Compact“

„PowerPro Compact“
Dulkių siurblys be maišelio

FC9330/09

„PowerPro Compact“

„PowerPro Compact“
Dulkių siurblys be maišelio

FC9331/09

„PowerPro Compact“

„PowerPro Compact“
Dulkių siurblys be maišelio

FC9333/09

„PowerPro Compact“

„PowerPro Compact“
Dulkių siurblys be maišelio

FC9334/09

Originalus „Philips“ keičiamas filtras

Filtrų rinkinys, skirtas „PowerPro Compact“ ir „Active“*

  • 1 išmetimo filtras

  • 1 plaunamas variklio filtras

  • 1 plaunamas 2 sluoksn. porolono filtras

Plaunamas variklio oro įsiurbimo filtras

Plaunamas variklio oro įsiurbimo filtras

Rinkinyje yra 1 plaunamas variklio filtras. Šis filtras užtikrina aukštą filtravimo lygį ir neleidžia smulkioms dulkių dalelėms patekti į variklį bei jį sugadinti. Šį filtrą galima plauti. Rekomenduojama jį keisti kartą per metus.

Plaunamas 2 sluoksnių porolono filtras

Plaunamas 2 sluoksnių porolono filtras

Rinkinyje yra 1 variklio oro įsiurbimo filtras (2 sluoksnių porolonas). Šis filtras suteikia papildomą variklio apsaugą ir turi būti keičiamas kartu su plaunamu variklio filtru. Šį filtrą galima plauti. Rekomenduojama jį keisti kartą per metus.

Išmetimo filtras – nepriekaištingas filtravimas

Išmetimo filtras – nepriekaištingas filtravimas

Rinkinyje yra 1 išmetimo filtras. Šis filtras pagauna net smulkiausias dulkes prieš išpučiant orą atgal į kambarį, todėl oras namuose bus švarus ir be dulkių. Šį filtrą reikia keisti kartą per metus.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

3

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

11/08/2022

Україна

Україна

Змінні фільтри до пилососа Філіпс без мішка

Придбала пилосос без мішка Philips FC9334/09 в другому магазині (дуже задоволена) та вирішила зразу придбати і запасні фільтри. Дивилась на інших сайтах, були дешевше але якіть не та, там де пилосос брала, в наборі тільки два фільтри майже по такій самій ціні. Мала досвід зі старим пилососом, не міняла фільтри зовсім, то і прослужив не довго. Рекомендую

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie FC8010/02 Запасний набір

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie FC8010/02 Запасний набір

14/01/2022

Україна

Україна

Дуже зручно мати набір запасних фільтрів

Дуже зручно, коли маєшь набір запасних частин, що іноді треба замінювати.

Argumentai už

Зручно!:)

Argumentai prieš

Немає

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie FC8010/02 Запасний набір

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie FC8010/02 Запасний набір

08/12/2024

Česká republika

Česká republika

Funkcni

Presne zpracovani! Vrele doporucuji. Kvalitni material, ktery se neopere a je rozmerove stabilni

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie FC8010/02 Sada náhradních filtrů

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie FC8010/02 Sada náhradních filtrů

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Atsakomybės apribojimai

  1. Suderinamas su šiais „Philips“ gaminiais: „PowerPro Compact“ / „PowerPro City“: FC9328–FC9334, FC9349–FC9353, FC9515, FC9516 „PowerPro Active“: FC9549–FC9553, FC9555, FC9556, FC9569–FC9571, FC9573, FC9576, FC9588