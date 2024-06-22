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900 W
„PowerCyclone 5“
„Allergy H13“ filtras
Didelio našumo 900 W variklis pasižymi didele siurbimo galia, kad kruopščiai valytų.
Su „TriActive“ antgaliu ir didele siurbimo galia užtikrintai susiurbsite 99,9 % smulkių dulkių*.
„PowerCyclone 5“ technologija pagreitina oro srautą cilindrinėje kameroje, kad atskirtų dulkes nuo oro ir ilgiau išlaikytų didelį našumą bei stiprią siurbimo galią.
Apdovanojimai
4.8
iš 5
407
Atsiliepimai
97%
Rekomenduoja šį gaminį
22/06/2024
Україна
Тихий і функціональний
З самого початку порадувала безкоштовна доставка додому. Запаковано надійно в оригінальну коробку і ще одну додаткову. Комплектація чудова. Турбощітка підійде тільки для рівних поверхонь (ламінат, лінолеум), бо на ковроліні навіть з мінімалним ворсом майже не крутиться (хоча в попередньому пилосмоку LG турбощітка була чудова, конструкція більш продумана і ефективна). Але це не проблема, бо є щітки для всіх поверхонь. По роботі ніяких зауважень. Потужність нормальна, всі запчастини щільно прилягають, фільтр якісний, на виході ніякого пилу немає. А найголовніше - він просто супер тихий. Я думав попередній був тихим, але цей взагалі, навіть музіку можна слухати під час прибирання. Я вважаю оптимальний баланс ціна / якість. Брав за 4999 грн. Я б рекомендував компанії зробити шланг більш гнучким, бо він як пластмасса і в деяких моментах це незручно. А так рекомендую кожному!
Argumentai už
Мінімальний шум, нормальна фільтрація, комплектація, потужність
Argumentai prieš
Твердий шланг
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Compact FC9334/09 Пилосос без мішка для пилу
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Compact FC9334/09 Пилосос без мішка для пилу
Wink2024
03/06/2024
Україна
Отличный пылесос и доставка
Лёгкий, маневренный, много полезных насадок. Быстрая комфортная доставка.
Argumentai už
Відповідності заявленому
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Compact FC9334/09 Пилосос без мішка для пилу
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Compact FC9334/09 Пилосос без мішка для пилу
Lion15
05/01/2024
Україна
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Отличный пылесос
Очень хороший пылесос по приятной цене. Все насадки работают отлично. Удобная чаша для сбора пыли. Пока всё устраивает.
Argumentai už
Мощный
Argumentai prieš
нет
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Compact FC9334/09 Пилосос без мішка для пилу
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Compact FC9334/09 Пилосос без мішка для пилу
99,9 % dulkių surinkimas siurbiant kietas grindis su plyšiais (IEC62885-2).
Filtravimo lygiai išbandyti pagal EN60312-1-2017 ir atitinka HEPA 13.