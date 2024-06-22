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Visos serijos

  • Susiurbia 99,9 %* smulkių dulkių
  • Susiurbia 99,9 %* smulkių dulkių
  • Susiurbia 99,9 %* smulkių dulkių
  • Susiurbia 99,9 %* smulkių dulkių
  • Susiurbia 99,9 %* smulkių dulkių
  • Susiurbia 99,9 %* smulkių dulkių
  • Susiurbia 99,9 %* smulkių dulkių
  • Susiurbia 99,9 %* smulkių dulkių
  • Susiurbia 99,9 %* smulkių dulkių
  • Susiurbia 99,9 %* smulkių dulkių
  • Susiurbia 99,9 %* smulkių dulkių
  • Susiurbia 99,9 %* smulkių dulkių
  • Susiurbia 99,9 %* smulkių dulkių
  • Susiurbia 99,9 %* smulkių dulkių
  • Susiurbia 99,9 %* smulkių dulkių
  • Susiurbia 99,9 %* smulkių dulkių
  • Susiurbia 99,9 %* smulkių dulkių
  • Susiurbia 99,9 %* smulkių dulkių

„PowerPro Compact“Dulkių siurblys be maišelio

FC9330/09

4.8
| (407) Atsiliepimai | 97% Rekomenduoja šį gaminį

2 Apdovanojimai

Susiurbia 99,9 %* smulkių dulkių
Naudojant „Philips“ 3000 serijos dulkių siurblį be maišelio, kompaktiškas dizainas dera su milžinišku našumu. Mėgaukitės kruopščiai išvalytais namais su „PowerCyclone 5“ technologija ir mūsų „TriActive“ antgaliu, atliekančiu 3 valymo veiksmus vienu metu.
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Higieniškas ištuštinimas viena ranka

Susiurbia 99,9 %* smulkių dulkių

  • 900 W

  • „PowerCyclone 5“

  • „Allergy H13“ filtras

900 W variklis – didelė siurbimo galia

900 W variklis – didelė siurbimo galia

Didelio našumo 900 W variklis pasižymi didele siurbimo galia, kad kruopščiai valytų.

99,9 % dulkių surinkimas* – labai švarus valymas

99,9 % dulkių surinkimas* – labai švarus valymas

Su „TriActive“ antgaliu ir didele siurbimo galia užtikrintai susiurbsite 99,9 % smulkių dulkių*.

„PowerCyclone 5“ ilgiau išlaiko stipraus siurbimo galią

„PowerCyclone 5“ ilgiau išlaiko stipraus siurbimo galią

„PowerCyclone 5“ technologija pagreitina oro srautą cilindrinėje kameroje, kad atskirtų dulkes nuo oro ir ilgiau išlaikytų didelį našumą bei stiprią siurbimo galią.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

  • Award image VRS_AWARD-1679559
  • Award image VRS_AWARD-1679576

Atsiliepimai

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4.8

iš 5

407

Atsiliepimai

97%

Rekomenduoja šį gaminį

22/06/2024

Україна

Україна

Тихий і функціональний

З самого початку порадувала безкоштовна доставка додому. Запаковано надійно в оригінальну коробку і ще одну додаткову. Комплектація чудова. Турбощітка підійде тільки для рівних поверхонь (ламінат, лінолеум), бо на ковроліні навіть з мінімалним ворсом майже не крутиться (хоча в попередньому пилосмоку LG турбощітка була чудова, конструкція більш продумана і ефективна). Але це не проблема, бо є щітки для всіх поверхонь. По роботі ніяких зауважень. Потужність нормальна, всі запчастини щільно прилягають, фільтр якісний, на виході ніякого пилу немає. А найголовніше - він просто супер тихий. Я думав попередній був тихим, але цей взагалі, навіть музіку можна слухати під час прибирання. Я вважаю оптимальний баланс ціна / якість. Брав за 4999 грн. Я б рекомендував компанії зробити шланг більш гнучким, бо він як пластмасса і в деяких моментах це незручно. А так рекомендую кожному!

Argumentai už

Мінімальний шум, нормальна фільтрація, комплектація, потужність

Argumentai prieš

Твердий шланг

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Compact FC9334/09 Пилосос без мішка для пилу

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Compact FC9334/09 Пилосос без мішка для пилу

03/06/2024

Україна

Україна

Отличный пылесос и доставка

Лёгкий, маневренный, много полезных насадок. Быстрая комфортная доставка.

Argumentai už

Відповідності заявленому

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Compact FC9334/09 Пилосос без мішка для пилу

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Compact FC9334/09 Пилосос без мішка для пилу

05/01/2024

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Отличный пылесос

Очень хороший пылесос по приятной цене. Все насадки работают отлично. Удобная чаша для сбора пыли. Пока всё устраивает.

Argumentai už

Мощный

Argumentai prieš

нет

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Compact FC9334/09 Пилосос без мішка для пилу

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Compact FC9334/09 Пилосос без мішка для пилу

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Atsakomybės apribojimai

  1. 99,9 % dulkių surinkimas siurbiant kietas grindis su plyšiais (IEC62885-2).

  2. Filtravimo lygiai išbandyti pagal EN60312-1-2017 ir atitinka HEPA 13.