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Nutraukta gamyba
5.0
iš 5
8
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Linutė
12/08/2024
Lietuva
Liuks maišeliai
Liuks maišeliai. Naudoju, patinka ir tinka. Yra 4 vienetai, užteks ilgam
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie „s-bag“ FC8021/03 dulkių siurblių maišeliai
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie „s-bag“ FC8021/03 dulkių siurblių maišeliai
Erikutė
01/08/2024
Lietuva
Gera kaina
Gerai kaina, užtenka ilgam laikui, lengva keisti..
Ši apžvalga buvo parašyta apie „s-bag“ FC8021/03 dulkių siurblių maišeliai
Ši apžvalga buvo parašyta apie „s-bag“ FC8021/03 dulkių siurblių maišeliai
AgnetaR
31/07/2024
Lietuva
Paprasta pasikeisti
Paprasta pasikeisti. Sandarūs. Nepasklinda dulkės keitimo metu.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie „s-bag“ FC8021/03 dulkių siurblių maišeliai
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie „s-bag“ FC8021/03 dulkių siurblių maišeliai