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Nutraukta gamyba
Klinikinis – priešalerginis
Originalus „Philips s-bag®“ tinka naudoti su visais „Philips“ ir „Electrolux Group“ („Electrolux“, AEG, „Volta“, „Tornado“) dulkių siurbliais su maišeliu. Kad išvengtumėte nesibaigiančios dulkių maišelių paieškos, paprasčiausiai ieškokite „s-bag®“ logotipo.
„s-bag®“ antialerginis filtras sulaiko net 1 mikrono žiedadulkes, dulkių daleles, dulkių erkutes, erkučių ir kačių skleidžiamus alergenus. Šis filtras gerokai sumažina alergenų poveikį jūsų šeimoje ir puikiai tinka kenčiantiems nuo astmos ir alergijos.
„s-bag®“ antialerginis maišelis yra iš itin atsparios sintetinės medžiagos, pagamintas Švedijoje.
5.0
iš 5
5
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Edka1
06/08/2025
Magyarország
Minőségi termék
A legstrapabíróbb minöségi porzsák. Ha porszívó, akkor csak a Philips jöhet számításba a szükséges tarzozékokkal együtt.
Ši apžvalga buvo parašyta apie s-bag FC8022/04 Porzsák
Ši apžvalga buvo parašyta apie s-bag FC8022/04 Porzsák
Daisy
11/06/2019
România
Excelenți!
Sacii pentru aspiratorul Philips sunt f buni, se fixează ușor, se închid etanș atunci când îi scoți.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Saci s-bag pentru aspirator FC8022/04
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Saci s-bag pentru aspirator FC8022/04
FeliM2495
09/05/2019
România
Recomand acest produs
Sunt foarte usor de utilizat si își fac treaba, conform descrierii.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Saci s-bag pentru aspirator FC8022/04
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Saci s-bag pentru aspirator FC8022/04