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Nutraukta gamyba
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Trixa
31/07/2022
Magyarország
Patvirtintas pirkėjas
kiváló minőség
[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] teljesen elégedett vagyok a termékkel, kiváló minőség és megfizethető áron
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie s-bag FC8023/04 Porzsák
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie s-bag FC8023/04 Porzsák