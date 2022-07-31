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Nutraukta gamyba
Blogus kvapus šalinantis
Originalus „Philips s-bag®“ tinka naudoti su visais „Philips“ ir „Electrolux Group“ („Electrolux“, AEG, „Volta“, „Tornado“) dulkių siurbliais su maišeliu. Kad išvengtumėte nesibaigiančios dulkių maišelių paieškos, paprasčiausiai ieškokite „s-bag®“ logotipo.
Priešingai nei kiti dulkių maišeliai, „s-bag®“ sugeriantis kvapus maišelis pagamintas iš atsparios sintetinės medžiagos, kuri padengta kvapą sugeriančiu vašku, todėl sulaiko nemalonius kvapus ir neleidžia jiems sklisti iš dulkių siurblio. Šis dulkių siurblio maišelis puikiai tinka auginantiems gyvūnus.
Sintetinė dulkių siurblio maišelio medžiaga filtruoja iki 99 % dulkių ir smulkių dalelių. Ji filtruoja orą veiksmingiau už įprastus popierinius maišelius ir surenka ore esančius alergenus.
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Trixa
31/07/2022
Magyarország
Patvirtintas pirkėjas
kiváló minőség
[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] teljesen elégedett vagyok a termékkel, kiváló minőség és megfizethető áron
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie s-bag FC8023/04 Porzsák
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie s-bag FC8023/04 Porzsák