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  • Ko gero geriausiai parduodami dulkių maišeliai pasaulyje
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  • Ko gero geriausiai parduodami dulkių maišeliai pasaulyje
  • Ko gero geriausiai parduodami dulkių maišeliai pasaulyje
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  • Ko gero geriausiai parduodami dulkių maišeliai pasaulyje

Nutraukta gamyba

s-bagvienkartinis dulkių maišelis

FC8023/03

5
| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Ko gero geriausiai parduodami dulkių maišeliai pasaulyje
„s-bag“ originalus daugkartinis dulkių maišelis tinka visiems „Philips“ ir „Electrolux Group“ („Electrolux“, „Volta“, „Tornado“, „AEG-Electrolux“) maišeliniams dulkių siurbliams. Papildomos informacijos ieškokite www.s-bag.com.
Peržiūrėti visas naudas

Ilgesnis naudojimas, geresnis filtravimas

Ko gero geriausiai parduodami dulkių maišeliai pasaulyje

  • Blogus kvapus šalinantis

Paprasta pasirinkti dėl universalaus standarto

Paprasta pasirinkti dėl universalaus standarto

Originalus „Philips s-bag®“ tinka naudoti su visais „Philips“ ir „Electrolux Group“ („Electrolux“, AEG, „Volta“, „Tornado“) dulkių siurbliais su maišeliu. Kad išvengtumėte nesibaigiančios dulkių maišelių paieškos, paprasčiausiai ieškokite „s-bag®“ logotipo.

Sugeria ir neutralizuoja nemalonius kvapus

Sugeria ir neutralizuoja nemalonius kvapus

Priešingai nei kiti dulkių maišeliai, „s-bag®“ sugeriantis kvapus maišelis pagamintas iš atsparios sintetinės medžiagos, kuri padengta kvapą sugeriančiu vašku, todėl sulaiko nemalonius kvapus ir neleidžia jiems sklisti iš dulkių siurblio. Šis dulkių siurblio maišelis puikiai tinka auginantiems gyvūnus.

Filtruoja iki 99 % dulkių

Filtruoja iki 99 % dulkių

Sintetinė dulkių siurblio maišelio medžiaga filtruoja iki 99 % dulkių ir smulkių dalelių. Ji filtruoja orą veiksmingiau už įprastus popierinius maišelius ir surenka ore esančius alergenus.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

31/07/2022

Magyarország

Magyarország

Patvirtintas pirkėjas

kiváló minőség

[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] teljesen elégedett vagyok a termékkel, kiváló minőség és megfizethető áron

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie s-bag FC8023/04 Porzsák

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie s-bag FC8023/04 Porzsák

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