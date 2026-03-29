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Dulkių siurblio-šluotos priedai
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s-bag vienkartinis dulkių maišelis
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FC8023/03
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„s-bag“ originalus daugkartinis dulkių maišelis tinka visiems „Philips“ ir „Electrolux Group“ („Electrolux“, „Volta“, „Tornado“, „AEG-Electrolux“) maišeliniams dulkių siurbliams. Papildomos informacijos ieškokite www.s-bag.com.