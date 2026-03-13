GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

Dulkių siurblio antgalis

Nutraukta gamyba

Palaikymas

Dulkių siurblio antgalis

FC8043/01

Dulkių siurblio antgalis

Nutraukta gamyba

Eiti į parduotuvę

Prisijunkite arba susikurkite paskyrą

Užregistruokite savo gaminį

Iškart gausite prieigą prie vadovų, suasmenintos pagalbos ir daugiau. Be to, tai greita ir paprasta.

Užsiregistruokite dabar

Vadovai ir dokumentacija

User Manual Philips

  • PDF fail., 3.1 MB
  • 13 March 2026

„Turbo Brush“ antgaliu galima atlikti giluminį kilimų valymą ir greitai pašalinti plaukus ar pūkus nuo kilimų.Besisukantis šepetys greitai šalina mažas dulkių daleles ir plaukus, todėl kilimų valymas yra 25 % veiksmingesnis.

  • PDF fail.
  • 29 March 2026