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Dulkių siurblio-šluotos priedai
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FC8043/01
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User Manual Philips
„Turbo Brush“ antgaliu galima atlikti giluminį kilimų valymą ir greitai pašalinti plaukus ar pūkus nuo kilimų.Besisukantis šepetys greitai šalina mažas dulkių daleles ir plaukus, todėl kilimų valymas yra 25 % veiksmingesnis.