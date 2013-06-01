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Nutraukta gamyba
„Turbo Brush“
Plaukai ir pūkeliai prisikabina prie kilimo ir mažos purvo dalelės giliai įsiskverbia į kilimą. Šis antgalis su sukamuoju šepečiu aktyviai šalina tokį purvą.
5.0
iš 5
2
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
bartosz
01/06/2013
Polska
koniec z włosami na dywanie
coś wspaniałego, do tej pory by pozbyć się całkowicie włosów, czy sierści z dywanu używałem szczotki standardowej z wysuniętym włosiem, aby go wyszczotkować, po wyczyszczeniu wszystkich dywanów i chodniczków w domu byłem zlany potem, a efekty i tak nie były doskonałe. Po użyciu tuboszczotki jestem zachwycony, dywan jak wyczesany, czyści się lekko. Mały minus taki, że co jakiś czas trzeba turboszczotkę przeczyścić, bo włosy wkręcają się na wirnik szczotki.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie FC8043/02 Nasadka do odkurzacza
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie FC8043/02 Nasadka do odkurzacza
monikaust
21/08/2012
Polska
idealna do usuwania sierści z dywanu
rewelacja! odkurza i trzepie jednocześnie, nie trzeba się męczyć, żeby odkurzyć dywan pełen sierści czy włosów. Odkurzanie nią to czysta przyjemność :-)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie FC8043/02 Nasadka do odkurzacza
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie FC8043/02 Nasadka do odkurzacza
Palyginus su „Philips“ antgaliu