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  • Ypač kokybiškas kilimų valymas
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  • Ypač kokybiškas kilimų valymas
  • Ypač kokybiškas kilimų valymas
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  • Ypač kokybiškas kilimų valymas

Nutraukta gamyba

Dulkių siurblio antgalis

FC8043/01

5
| (2) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Ypač kokybiškas kilimų valymas
„Turbo Brush“ antgaliu galima atlikti giluminį kilimų valymą ir greitai pašalinti plaukus ar pūkus nuo kilimų.Besisukantis šepetys greitai šalina mažas dulkių daleles ir plaukus, todėl kilimų valymas yra 25 % veiksmingesnis.
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25% geresnis kilimų valymas

Ypač kokybiškas kilimų valymas

  • „Turbo Brush“

Sukamasis šepetys giliau įsiskverbia į kilimą

Sukamasis šepetys giliau įsiskverbia į kilimą

Plaukai ir pūkeliai prisikabina prie kilimo ir mažos purvo dalelės giliai įsiskverbia į kilimą. Šis antgalis su sukamuoju šepečiu aktyviai šalina tokį purvą.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

2

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

01/06/2013

Polska

Polska

koniec z włosami na dywanie

coś wspaniałego, do tej pory by pozbyć się całkowicie włosów, czy sierści z dywanu używałem szczotki standardowej z wysuniętym włosiem, aby go wyszczotkować, po wyczyszczeniu wszystkich dywanów i chodniczków w domu byłem zlany potem, a efekty i tak nie były doskonałe. Po użyciu tuboszczotki jestem zachwycony, dywan jak wyczesany, czyści się lekko. Mały minus taki, że co jakiś czas trzeba turboszczotkę przeczyścić, bo włosy wkręcają się na wirnik szczotki.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie FC8043/02 Nasadka do odkurzacza

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie FC8043/02 Nasadka do odkurzacza

21/08/2012

Polska

Polska

idealna do usuwania sierści z dywanu

rewelacja! odkurza i trzepie jednocześnie, nie trzeba się męczyć, żeby odkurzyć dywan pełen sierści czy włosów. Odkurzanie nią to czysta przyjemność :-)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie FC8043/02 Nasadka do odkurzacza

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie FC8043/02 Nasadka do odkurzacza

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  1. Palyginus su „Philips“ antgaliu