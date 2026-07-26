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Dulkių siurblio-šluotos priedai
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„Performer“ Pakaitinis rinkinys
Nutraukta gamyba
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FC8060/01
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Originalus „Philips“ dulkių siurblių rinkinys pradedantiesiems. Komplekte yra 4 dulkių surinkimo maišeliai, variklio filtras ir išmetimo filtras. Šiuos filtrus reikia keisti kartą per metus.