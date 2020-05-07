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  • „Performer Pro“ / „Expert“ / „Ultimate“ keičiamasis rinkinys
  • „Performer Pro“ / „Expert“ / „Ultimate“ keičiamasis rinkinys
  • „Performer Pro“ / „Expert“ / „Ultimate“ keičiamasis rinkinys
  • „Performer Pro“ / „Expert“ / „Ultimate“ keičiamasis rinkinys

Nutraukta gamyba

„Performer“Pakaitinis rinkinys

FC8060/01

5
| (3) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
„Performer Pro“ / „Expert“ / „Ultimate“ keičiamasis rinkinys
Originalus „Philips“ dulkių siurblių rinkinys pradedantiesiems. Komplekte yra 4 dulkių surinkimo maišeliai, variklio filtras ir išmetimo filtras. Šiuos filtrus reikia keisti kartą per metus.
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Originalūs dulkių maišeliai ir keičiami filtrai

„Performer Pro“ / „Expert“ / „Ultimate“ keičiamasis rinkinys

  • 4 dulkių maišeliai („s-bag®“ ULP)

  • 1 „Allergy H13“ išmetimo filtras

  • 1 trisluoksnis variklio filtras

„s-bag® Ultra Long Performance“ originalūs dulkių maišeliai

„s-bag® Ultra Long Performance“ originalūs dulkių maišeliai

Rinkinyje yra 4 „s-bag® Ultra Long Performance“ originalūs dulkių maišeliai. Šis dulkių maišelis pasižymi XXL dydžio 5 litrų talpa, todėl puikūs valymo rezultatai užtikrinami ilgesnį laiką. Pagaminti iš aukščiausios kokybės daugiasluoksnės neužsikemšančios medžiagos „s-bag Ultra Long Performance“ užtikrina puikią siurbiamąją galią ir filtravimą – galite naudoti 80 % ilgiau nei įprastus dulkių maišelius.

„Allergy H13“ išmetimo filtras – nepriekaištingas filtravimas

„Allergy H13“ išmetimo filtras – nepriekaištingas filtravimas

Rinkinyje yra 1 „Allergy H13“ išmetimo filtras. „Allergy H13“ filtras sulaiko daugiau nei 99,95 % smulkių dulkių, kai kiti filtrai tiesiog sugrąžina jas atgal į orą jūsų namuose. Šis filtras sulaiko net smulkias daleles, pvz., žiedadulkes ir dulkių erkutes, kurios sukelia alergiją ir astmos simptomus. Filtrą reikia keisti kartą per metus.

Trisluoksnis variklio filtras

Trisluoksnis variklio filtras

Rinkinyje yra 1 trisluoksnis variklio filtras. Šis filtras neleidžia patekti smulkioms dulkių dalelėms į variklį ir apsaugo jį nuo pažeidimų. Filtrą reikia keisti kartą per metus.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

3

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

07/05/2020

Česká republika

Česká republika

Patvirtintas pirkėjas

Kvalitní sáčky do vysavače

náhradní balení sáčků a filtru to výkonného vysavače od firmy Philips

Argumentai už

kompletní balení příslušenství k vysavači

Argumentai prieš

cena

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer FC8060/01 Sada filtrů pro vysavače

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer FC8060/01 Sada filtrů pro vysavače

11/12/2019

Česká republika

Česká republika

Pohltí všechno kolem

Nové sáčky se bezvadně nasazují. Při vysávání je to koncert - sáčky perfektně těsní a filtry se postarají o vzduch, který je absolutně bez zápachu a nežádoucího prachu.

Argumentai už

veškeré výhody originálního příslušenství, pasuje a funguje jak má

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer FC8060/01 Sada filtrů pro vysavače

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer FC8060/01 Sada filtrů pro vysavače

13/12/2015

Česká republika

Česká republika

Opravdu vydrží celý rok

Jedno balení na celý rok, filtry dokonce zbyly. Akorát ta vůně je ze začátku hodně silná a slabším povahám se při prvních vysáváních po výměně sáčku, dělá zle. Po zkušenostech tam už vůně nebudu sypat.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer FC8060/01 Sada filtrů pro vysavače

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer FC8060/01 Sada filtrů pro vysavače

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