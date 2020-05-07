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Nutraukta gamyba
4 dulkių maišeliai („s-bag®“ ULP)
1 „Allergy H13“ išmetimo filtras
1 trisluoksnis variklio filtras
Rinkinyje yra 4 „s-bag® Ultra Long Performance“ originalūs dulkių maišeliai. Šis dulkių maišelis pasižymi XXL dydžio 5 litrų talpa, todėl puikūs valymo rezultatai užtikrinami ilgesnį laiką. Pagaminti iš aukščiausios kokybės daugiasluoksnės neužsikemšančios medžiagos „s-bag Ultra Long Performance“ užtikrina puikią siurbiamąją galią ir filtravimą – galite naudoti 80 % ilgiau nei įprastus dulkių maišelius.
Rinkinyje yra 1 „Allergy H13“ išmetimo filtras. „Allergy H13“ filtras sulaiko daugiau nei 99,95 % smulkių dulkių, kai kiti filtrai tiesiog sugrąžina jas atgal į orą jūsų namuose. Šis filtras sulaiko net smulkias daleles, pvz., žiedadulkes ir dulkių erkutes, kurios sukelia alergiją ir astmos simptomus. Filtrą reikia keisti kartą per metus.
Rinkinyje yra 1 trisluoksnis variklio filtras. Šis filtras neleidžia patekti smulkioms dulkių dalelėms į variklį ir apsaugo jį nuo pažeidimų. Filtrą reikia keisti kartą per metus.
5.0
iš 5
3
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Aerbus
07/05/2020
Česká republika
Patvirtintas pirkėjas
Kvalitní sáčky do vysavače
náhradní balení sáčků a filtru to výkonného vysavače od firmy Philips
Argumentai už
kompletní balení příslušenství k vysavači
Argumentai prieš
cena
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer FC8060/01 Sada filtrů pro vysavače
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer FC8060/01 Sada filtrů pro vysavače
Man from RIO
11/12/2019
Česká republika
Pohltí všechno kolem
Nové sáčky se bezvadně nasazují. Při vysávání je to koncert - sáčky perfektně těsní a filtry se postarají o vzduch, který je absolutně bez zápachu a nežádoucího prachu.
Argumentai už
veškeré výhody originálního příslušenství, pasuje a funguje jak má
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer FC8060/01 Sada filtrů pro vysavače
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer FC8060/01 Sada filtrů pro vysavače
Baboraď
13/12/2015
Česká republika
Opravdu vydrží celý rok
Jedno balení na celý rok, filtry dokonce zbyly. Akorát ta vůně je ze začátku hodně silná a slabším povahám se při prvních vysáváních po výměně sáčku, dělá zle. Po zkušenostech tam už vůně nebudu sypat.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer FC8060/01 Sada filtrů pro vysavače
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer FC8060/01 Sada filtrů pro vysavače