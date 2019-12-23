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Nutraukta gamyba

Priedų rinkinys

FC8063/01

4
| (2) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
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Tobulo veikimo atnaujinimas, kad valymo rezultatai džiugintų kiekvieną dieną.
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Suderinama su „PowerPro Aqua“

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  • 4 mikropluošto šluostės

  • Suderinama su „PowerPro Aqua“

  • Keiskite kas 6 mėnesius

Norėdami užtikrinti optimalų valymą, keiskite kas 6 mėnesius

Norėdami užtikrinti optimalų valymą, keiskite kas 6 mėnesius

Norėdami palaikyti optimalų valymo našumą, keiskite kas 6 mėnesius.

Mikropluošto šluostės veiksmingai pašalina visus nešvarumus ir dėmes

Mikropluošto šluostės veiksmingai pašalina visus nešvarumus ir dėmes

Minkšta mikropluošto medžiaga švelniai atlaisvina, pakelia ir surenka dulkes bei nešvarumus. Efektyviai ir švelniai šalina nešvarumus.

Lengva uždėti ir nuimti

Lengva uždėti ir nuimti

Mikropluošto šluostes galima plauti skalbyklėje, jas lengva pritvirtinti ir nuimti.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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4.0

iš 5

2

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

5
3
2
1

23/12/2019

Slovenija

Slovenija

Patvirtintas pirkėjas

Primerno

Pralnost, praktičnost. Dobro očisti tla in ni pregrob.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie FC8063/01 Accessory Kit

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie FC8063/01 Accessory Kit

29/11/2019

Slovenija

Slovenija

ODLIČNO

KRPICE DELAJO ODLIČNO. SMO ZADOVOLJNI Z IZDELKOM..

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie FC8063/01 Accessory Kit

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie FC8063/01 Accessory Kit

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