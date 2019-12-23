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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
4 mikropluošto šluostės
Suderinama su „PowerPro Aqua“
Keiskite kas 6 mėnesius
Norėdami palaikyti optimalų valymo našumą, keiskite kas 6 mėnesius.
Minkšta mikropluošto medžiaga švelniai atlaisvina, pakelia ir surenka dulkes bei nešvarumus. Efektyviai ir švelniai šalina nešvarumus.
Mikropluošto šluostes galima plauti skalbyklėje, jas lengva pritvirtinti ir nuimti.
4.0
iš 5
2
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Bozon
23/12/2019
Slovenija
Patvirtintas pirkėjas
Primerno
Pralnost, praktičnost. Dobro očisti tla in ni pregrob.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie FC8063/01 Accessory Kit
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie FC8063/01 Accessory Kit
BOŽIDAR
29/11/2019
Slovenija
ODLIČNO
KRPICE DELAJO ODLIČNO. SMO ZADOVOLJNI Z IZDELKOM..
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie FC8063/01 Accessory Kit
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie FC8063/01 Accessory Kit