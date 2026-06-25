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„TriActive+“ daugiafunkcis antgalis

Nutraukta gamyba

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„TriActive+“ daugiafunkcis antgalis

FC8075/01

„TriActive+“ daugiafunkcis antgalis

Nutraukta gamyba

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Vadovai ir dokumentacija

Unikalusis „TriActive+“ antgalis vienu metu atlieka 3 valymo veiksmus ir užtikrina nepriekaištingą rezultatą. Antgalį galima naudoti visų tipų grindims, o dėl naudojamo prijungiamo adapterio jis yra universalus.

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  • 25 June 2026