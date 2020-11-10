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  • 3 valymo veiksmai vienu metu
  • 3 valymo veiksmai vienu metu
  • 3 valymo veiksmai vienu metu
  • 3 valymo veiksmai vienu metu
  • 3 valymo veiksmai vienu metu
  • 3 valymo veiksmai vienu metu
  • 3 valymo veiksmai vienu metu
  • 3 valymo veiksmai vienu metu
  • 3 valymo veiksmai vienu metu
  • 3 valymo veiksmai vienu metu

Nutraukta gamyba

„TriActive+“ daugiafunkcis antgalis

FC8075/01

3
| (2) Atsiliepimai
3 valymo veiksmai vienu metu
Unikalusis „TriActive+“ antgalis vienu metu atlieka 3 valymo veiksmus ir užtikrina nepriekaištingą rezultatą. Antgalį galima naudoti visų tipų grindims, o dėl naudojamo prijungiamo adapterio jis yra universalus.
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su šoniniais šepečiais ir didele priekine anga

3 valymo veiksmai vienu metu

  • Tinka visoms grindims

  • Universali jungtis

  • Su prijungimo adapteriu

Didelė priekinė anga dideliems trupiniams

Didelė priekinė anga dideliems trupiniams

„TriActive+“ antgalis, dėl didelės priekinės angos surenka didesnes daleles.

Šoniniai šepečiai valyti palei sienas

Šoniniai šepečiai valyti palei sienas

„TriActive+“ antgalis šonuose turi minkštus šepečius, kad būtų patogu valyti palei sienas ir baldus.

Padas, skirtas surinkti visas dulkes

Padas, skirtas surinkti visas dulkes

„TriActive+“ turi specialų padą, kuriuo lengviau surinkti dulkes nuo kilimų ir kietų grindų.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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3.0

iš 5

2

Atsiliepimai

4
3
2

10/11/2020

Česká republika

Česká republika

naprostá spokojenost

Používám již mnoho let! naprostá spokojenost s kvalitou, flexibilitou a výdrží materiálu. K negativní recenzi bych chtěla jen podotknout - zkuste trošku zregulovat výkon, jistě pak bude vysávat, jak má.

Argumentai už

výdrž

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie FC8075/01 TriActive+ víceúčelová hubice

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie FC8075/01 TriActive+ víceúčelová hubice

06/11/2017

Česká republika

Česká republika

Tento produkt není vhodný pro koberce

Na tvrdé podlahy dobrý, vysávání koberců je jak cvičení v posilovně,i když máme 3 druhy koberců, ani jeden se nevysává lehce. Pro starší lidi určitě nevhodné

Ši apžvalga buvo parašyta apie FC8075/01 TriActive+ víceúčelová hubice

Ši apžvalga buvo parašyta apie FC8075/01 TriActive+ víceúčelová hubice

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