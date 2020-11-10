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Nutraukta gamyba
FC8075/01
Tinka visoms grindims
Universali jungtis
Su prijungimo adapteriu
„TriActive+“ antgalis, dėl didelės priekinės angos surenka didesnes daleles.
„TriActive+“ antgalis šonuose turi minkštus šepečius, kad būtų patogu valyti palei sienas ir baldus.
„TriActive+“ turi specialų padą, kuriuo lengviau surinkti dulkes nuo kilimų ir kietų grindų.
3.0
iš 5
2
Atsiliepimai
Mat.
10/11/2020
Česká republika
naprostá spokojenost
Používám již mnoho let! naprostá spokojenost s kvalitou, flexibilitou a výdrží materiálu. K negativní recenzi bych chtěla jen podotknout - zkuste trošku zregulovat výkon, jistě pak bude vysávat, jak má.
Argumentai už
výdrž
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie FC8075/01 TriActive+ víceúčelová hubice
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie FC8075/01 TriActive+ víceúčelová hubice
Gondyna
06/11/2017
Česká republika
Tento produkt není vhodný pro koberce
Na tvrdé podlahy dobrý, vysávání koberců je jak cvičení v posilovně,i když máme 3 druhy koberců, ani jeden se nevysává lehce. Pro starší lidi určitě nevhodné
Ši apžvalga buvo parašyta apie FC8075/01 TriActive+ víceúčelová hubice
Ši apžvalga buvo parašyta apie FC8075/01 TriActive+ víceúčelová hubice