GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

„TriActive Z“ kietoms grindims skirtas antgalis

Nutraukta gamyba

Palaikymas

„TriActive Z“ kietoms grindims skirtas antgalis

FC8077/01

„TriActive Z“ kietoms grindims skirtas antgalis

Nutraukta gamyba

Eiti į parduotuvę

Prisijunkite arba susikurkite paskyrą

Užregistruokite savo gaminį

Iškart gausite prieigą prie vadovų, suasmenintos pagalbos ir daugiau. Be to, tai greita ir paprasta.

Užsiregistruokite dabar

Vadovai ir dokumentacija

Pritaikius „Philips“ sukurtą „TriActive Z“ technologiją nestumdant nešvarumų lengvai susiurbiami dideli trupiniai ir smulkios dulkės. Tai puikus pasirinkimas valant kietas grindis, o kartu pateikiamas jungties adapteris užtikrina universalų prijungimą.

  • PDF fail.
  • 26 July 2026