Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
El. Parduotuvė
Dulkių siurblio-šluotos priedai
Visos serijos
„TriActive Z“ kietoms grindims skirtas antgalis
Nutraukta gamyba
Palaikymas
FC8077/01
Eiti į parduotuvę
Prisijunkite arba susikurkite paskyrą
Iškart gausite prieigą prie vadovų, suasmenintos pagalbos ir daugiau. Be to, tai greita ir paprasta.
Pritaikius „Philips“ sukurtą „TriActive Z“ technologiją nestumdant nešvarumų lengvai susiurbiami dideli trupiniai ir smulkios dulkės. Tai puikus pasirinkimas valant kietas grindis, o kartu pateikiamas jungties adapteris užtikrina universalų prijungimą.