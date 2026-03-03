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Nutraukta gamyba
FC8077/01
FC9555/09
FC9556/09
FC9330/09
FC9331/09
FC9333/09
FC9334/09
Unikalūs Z formos oro kanalai
Universali jungtis
Su prijungimo adapteriu
„TriActive Z“ – unikali „Philips“ sukurta naujovė, kurią pritaikius antgalis (kitaip nei įprasti antgaliai) nestumdo nešvarumų, o juos įsiurbia. Paslaptis slypi Z formos oro kanaluose, kurie nukreipia dideles ir mažas daleles į vidų. Išvalykite daugiau vienu judesiu.
Dėl plokščios antgalio konstrukcijos lengvai išvalysite po baldais ar kitais žemais objektais.
Šiuo antgaliu lengvai išvalysite įvairius kietus paviršius, pavyzdžiui, parketą, plyteles arba vinilinę dangą.
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