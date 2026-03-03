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Visos serijos

  • Lengvai surenka didelius trupinius ir smulkias dulkes
  • Lengvai surenka didelius trupinius ir smulkias dulkes
  • Lengvai surenka didelius trupinius ir smulkias dulkes
  • Lengvai surenka didelius trupinius ir smulkias dulkes
  • Lengvai surenka didelius trupinius ir smulkias dulkes
  • Lengvai surenka didelius trupinius ir smulkias dulkes
  • Lengvai surenka didelius trupinius ir smulkias dulkes
  • Lengvai surenka didelius trupinius ir smulkias dulkes
  • Lengvai surenka didelius trupinius ir smulkias dulkes
  • Lengvai surenka didelius trupinius ir smulkias dulkes
  • Lengvai surenka didelius trupinius ir smulkias dulkes
  • Lengvai surenka didelius trupinius ir smulkias dulkes
  • Lengvai surenka didelius trupinius ir smulkias dulkes
  • Lengvai surenka didelius trupinius ir smulkias dulkes

Nutraukta gamyba

„TriActive Z“ kietoms grindims skirtas antgalis

FC8077/01

Lengvai surenka didelius trupinius ir smulkias dulkes
Pritaikius „Philips“ sukurtą „TriActive Z“ technologiją nestumdant nešvarumų lengvai susiurbiami dideli trupiniai ir smulkios dulkės. Tai puikus pasirinkimas valant kietas grindis, o kartu pateikiamas jungties adapteris užtikrina universalų prijungimą.
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Suderinami produktai
5000 serija

5000 serija
Dulkių siurblys be maišelio

FC9555/09

5000 serija

5000 serija
Dulkių siurblys be maišelio

FC9556/09

„PowerPro Compact“

„PowerPro Compact“
Dulkių siurblys be maišelio

FC9330/09

„PowerPro Compact“

„PowerPro Compact“
Dulkių siurblys be maišelio

FC9331/09

„PowerPro Compact“

„PowerPro Compact“
Dulkių siurblys be maišelio

FC9333/09

„PowerPro Compact“

„PowerPro Compact“
Dulkių siurblys be maišelio

FC9334/09

ir išsiskiria unikaliais Z formos oro kanalais

Lengvai surenka didelius trupinius ir smulkias dulkes

  • Unikalūs Z formos oro kanalai

  • Universali jungtis

  • Su prijungimo adapteriu

Dėl Z formos oro kanalų antgalis nestumdo nešvarumų

Dėl Z formos oro kanalų antgalis nestumdo nešvarumų

„TriActive Z“ – unikali „Philips“ sukurta naujovė, kurią pritaikius antgalis (kitaip nei įprasti antgaliai) nestumdo nešvarumų, o juos įsiurbia. Paslaptis slypi Z formos oro kanaluose, kurie nukreipia dideles ir mažas daleles į vidų. Išvalykite daugiau vienu judesiu.

Dėl plokščios konstrukcijos juo patogu valyti po žemais objektais

Dėl plokščios konstrukcijos juo patogu valyti po žemais objektais

Dėl plokščios antgalio konstrukcijos lengvai išvalysite po baldais ar kitais žemais objektais.

Tinka kietoms grindims

Tinka kietoms grindims

Šiuo antgaliu lengvai išvalysite įvairius kietus paviršius, pavyzdžiui, parketą, plyteles arba vinilinę dangą.

Techninės savybės

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