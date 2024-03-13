GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Geriausi rezultatai valant bet kokį grindų paviršių
  • Geriausi rezultatai valant bet kokį grindų paviršių
  • Geriausi rezultatai valant bet kokį grindų paviršių
  • Geriausi rezultatai valant bet kokį grindų paviršių
  • Geriausi rezultatai valant bet kokį grindų paviršių
  • Geriausi rezultatai valant bet kokį grindų paviršių
  • Geriausi rezultatai valant bet kokį grindų paviršių
  • Geriausi rezultatai valant bet kokį grindų paviršių
  • Geriausi rezultatai valant bet kokį grindų paviršių
  • Geriausi rezultatai valant bet kokį grindų paviršių
  • Geriausi rezultatai valant bet kokį grindų paviršių
  • Geriausi rezultatai valant bet kokį grindų paviršių
  • Geriausi rezultatai valant bet kokį grindų paviršių
  • Geriausi rezultatai valant bet kokį grindų paviršių
  • Geriausi rezultatai valant bet kokį grindų paviršių
  • Geriausi rezultatai valant bet kokį grindų paviršių
  • Geriausi rezultatai valant bet kokį grindų paviršių
  • Geriausi rezultatai valant bet kokį grindų paviršių
  • Geriausi rezultatai valant bet kokį grindų paviršių
  • Geriausi rezultatai valant bet kokį grindų paviršių
  • Geriausi rezultatai valant bet kokį grindų paviršių
  • Geriausi rezultatai valant bet kokį grindų paviršių
  • Geriausi rezultatai valant bet kokį grindų paviršių
  • Geriausi rezultatai valant bet kokį grindų paviršių

Nutraukta gamyba

2000 serijaDulkių siurblys su maišeliu

FC8246/09

4.7
| (100) Atsiliepimai | 96% Rekomenduoja šį gaminį
Geriausi rezultatai valant bet kokį grindų paviršių
„Philips PowerGo“ dulkių siurblys puikiai valo ir turi energiją taupantį variklį. Su mūsų antialerginiu filtru, kuris sulaiko daugiau nei 99,9 % kenksmingų dalelių, namų oras bus švarus ir sveikas.
Peržiūrėti visas naudas

Su priešalerginiu filtru, kad sulaikytų smulkias dulkes ir alergenus

Geriausi rezultatai valant bet kokį grindų paviršių

  • 900 W

  • 99,9 % dulkių surinkimas*

  • „Turbo“ šepetys

  • Baldams skirtas įrankis

900 W variklis – didelė siurbimo galia

900 W variklis – didelė siurbimo galia

Didelio našumo 900 W variklis pasižymi didele siurbimo galia, kad puikiai valytų.

99,9 % dulkių surinkimas* – puikūs valymo rezultatai

99,9 % dulkių surinkimas* – puikūs valymo rezultatai

Su didelio našumo antgaliu ir stipria siurbimo galia užtikrintai susiurbsite 99,9 % smulkių dulkių*.

Kompaktiškas ir lengvas, kad būtų lengva nešti

Kompaktiškas ir lengvas, kad būtų lengva nešti

Kompaktiškas ir lengvas dizainas, kad būtų lengva dulkių siurblį nešti ir sandėliuoti.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.7

iš 5

100

Atsiliepimai

96%

Rekomenduoja šį gaminį

2

13/03/2024

Україна

Україна

Гарно виконує свою роботу

Не шумний, хороша тяга, працює не голосно, рекомендую

Argumentai už

Ціна - якість

Argumentai prieš

Не має

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 2000 FC8240/09 Пилосос із мішком для пилу

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 2000 FC8240/09 Пилосос із мішком для пилу

21/01/2022

Україна

Україна

Потужність та компактність

Вже біля двох років користуюся подібною моделлю цієї серії, до цього користувався пилосмоками фірм Panasonic, Bosch GL, Sumsung - цей в порівнянні з ними - це ЩОСЬ!!! Спеціально брав з мішком, це набагато зручніше ніж bagless як для мене і набагато чистіше. Дуже вдала модель, До цього у родички був Філіпс більш дорогої версії без мішка, також дуже потужний, який на її погляд не мав конкурентів поки не побачила цього, тепер придбала такий.

Argumentai už

Кращий вибір в категорії ціна-якість, компактність

Argumentai prieš

Недолікив не виявлено

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 2000 FC8240/09 Пилосос із мішком для пилу

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 2000 FC8240/09 Пилосос із мішком для пилу

09/11/2021

Україна

Україна

Дуже хороший пилосос!

Цей пилосос потужний, тихо працює, компактний, зручний у використанні. Задоволена покупкою на всі 100%!

Argumentai už

Потужний і зручний

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 2000 FC8240/09 Пилосос із мішком для пилу

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 2000 FC8240/09 Пилосос із мішком для пилу

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. 99,9 % dulkių surinkimas siurbiant kietas grindis su plyšiais (IEC62885-2).