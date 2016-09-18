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Didesnė siurbimo galia* – geresnis valymas
Naujasis „Philips PowerPro Compact“ dulkių siurblys su technologija „PowerCyclone 4“ išsiskiria didele galia, nepriekaištingu efektyvumu bei patobulinta surinkimo dėže
1600 V
PowerCyclone 4
EPA10 variklio filtras
„PowerCyclone 4“ technologija sustiprina oro srautą ir galią efektyviai atskiriant nešvarumus ir orą. Nepriekaištingi valymo rezultatai užtikrinami etapais: 1) oras greitai patenka į „PowerCyclone“ dėl tiesios ir lygios oro įleidimo angos, 2) išlenkta oro praleidimo dalis greitai nukreipia oro srautą aukštyn į cikloninę kamerą, kur dulkės atskiriamos nuo oro.
1600 W variklis sukuria maksimalią 320 W siurbimo galią, todėl darbus atliksite našiai.
Klostuotas EPA filtras turi didelį filtravimo paviršių ir puikiai filtruoja. Naudojant cikloninę oro srovę filtras ilgai neužsikemša, geriau filtruoja ir gali būti naudojamas ilgiau.
4.2
iš 5
6
Atsiliepimai
83%
Rekomenduoja šį gaminį
SylwiaB28
18/09/2016
Polska
Polecam w 100%
Mój PowerPro Compact jest odkurzaczem,który zaspokaja podstawowe potrzeby odnoszące się do odkurzenia mieszkania i pozbycia się nadmiaru kłaków moich kotów oraz wszechobecnych włosów moich i mojej współlokatorki.Nie jest on za głośny, a jego działanie jest dla mnie wystarczające w 80% (zawsze marzył mi sie odkurzacz bezworkowy z opcją mycia podłogi).PowerPro compact jest podręczny i wygodny w obsłudze.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Compact FC8470/01 Odkurzacz bezworkowy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Compact FC8470/01 Odkurzacz bezworkowy
Снегин
22/06/2021
Україна
Да, это Мечта уборки и Чистоты !!!!
Качество уборки. 2 собаки, кошка...Не Проблема...шерсть убрать- Запросто !!! Воздух чистый ! Очистить, Помыть контейнер- проще простого !!! В работе удобный и шустрый. Мощности в Достатке. Надежный Помощник на Каждый день !!! Спасибо !!!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Compact FC8472/01 Пилосос без мішка для пилу
Naudojimo data 2019-06-22
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Compact FC8472/01 Пилосос без мішка для пилу
Naudojimo data 2019-06-22
АнаСла
29/11/2016
България
Препоръчвам я!
Много лесна за употреба и поддръжка. Лесно се измива контейнерът. Тиха.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Compact FC8470/01 Прахосмукачка без торба
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Compact FC8470/01 Прахосмукачка без торба
Siurbimo galia patikrinta vadovaujantis tarptautiniu standartu DIN EN 60312/11/2008, patikrą atliko nepriklausomas bandymų institutas „SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH“ („Philips Consumer Lifestyle B.V.“, 2013 m. sausio mėn.).