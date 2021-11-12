30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
1800 W
PowerCyclone 4
EPA10 variklio filtras
„Animal+“
„PowerCyclone 4“ technologija sustiprina oro srautą ir galią efektyviai atskiriant nešvarumus ir orą. Nepriekaištingi valymo rezultatai užtikrinami etapais: 1) oras greitai patenka į „PowerCyclone“ dėl tiesios ir lygios oro įleidimo angos, 2) išlenkta oro praleidimo dalis greitai nukreipia oro srautą aukštyn į cikloninę kamerą, kur dulkės atskiriamos nuo oro.
1800 W variklis sukuria maksimalią 350 W siurbimo galią, todėl darbus atliksite našiai.
Klostuotas EPA filtras turi didelį filtravimo paviršių ir puikiai filtruoja. Naudojant cikloninę oro srovę filtras ilgai neužsikemša, geriau filtruoja ir gali būti naudojamas ilgiau.
5.0
iš 5
7
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Maks83
12/11/2021
Україна
Мощь и надёжность!
Этот малыш с нами достаточно длительное время, пережил и переезды, и ремонты. Работает по сей день без нареканий. Кратко о мощности - её хватает, чтоб поднять неприклееный линолеум. Только сейчас осознал, что у меня более 5ти единиц техники от этого бренда))) Покупайте качественное, не пожалеете!)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Compact FC8474/01 Пилосос без мішка для пилу
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Compact FC8474/01 Пилосос без мішка для пилу
Yurasik
09/11/2021
Україна
5 років на сторожі чистоти квартири. Працює з 2017
В цілому - повністю задоволений як комплектацією так і функціоналом пилосмоку. Ціна абсолютно відповідає якості та комплектації. Зручно викидати сміття з чаші. Продумано індикацію при регулюванні сили всмоктування на ручці.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Compact FC8474/01 Пилосос без мішка для пилу
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Compact FC8474/01 Пилосос без мішка для пилу
Тимоня
21/09/2019
Україна
Зручний у використанні, чудово виконує свої основні функції
Зручний, потужний. Різноманітні щітки. Чудовой чистить як килими, так і підлогу (спеціальною щіткою). Легко чистити після використання. Зручно зберігати, наявні спеціальні кріплення, що тримають щітки.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Compact FC8474/01 Пилосос без мішка для пилу
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Compact FC8474/01 Пилосос без мішка для пилу
Siurbimo galia patikrinta vadovaujantis tarptautiniu standartu DIN EN 60312/11/2008, patikrą atliko nepriklausomas bandymų institutas „SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH“ („Philips Consumer Lifestyle B.V.“, 2013 m. sausio mėn.).