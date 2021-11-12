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  • 20 % didesnė siurbimo galia* – kad būtų švariau
  • 20 % didesnė siurbimo galia* – kad būtų švariau

Nutraukta gamyba

PowerPro CompactDulkių siurblys be maišelio

FC8474/01

5
| (7) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
20 % didesnė siurbimo galia* – kad būtų švariau
Naujasis „Philips PowerPro Compact“ dulkių siurblys su technologija „PowerCyclone 4“ išsiskiria didele galia, nepriekaištingu efektyvumu bei patobulinta surinkimo dėže
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Su technologija „PowerCyclone 4“

20 % didesnė siurbimo galia* – kad būtų švariau

  • 1800 W

  • PowerCyclone 4

  • EPA10 variklio filtras

  • „Animal+“

Technologija „PowerCyclone 4“ atskiria dulkes ir orą vienu kartu

Technologija „PowerCyclone 4“ atskiria dulkes ir orą vienu kartu

„PowerCyclone 4“ technologija sustiprina oro srautą ir galią efektyviai atskiriant nešvarumus ir orą. Nepriekaištingi valymo rezultatai užtikrinami etapais: 1) oras greitai patenka į „PowerCyclone“ dėl tiesios ir lygios oro įleidimo angos, 2) išlenkta oro praleidimo dalis greitai nukreipia oro srautą aukštyn į cikloninę kamerą, kur dulkės atskiriamos nuo oro.

Didelis našumas su 1800 W varikliu

Didelis našumas su 1800 W varikliu

1800 W variklis sukuria maksimalią 350 W siurbimo galią, todėl darbus atliksite našiai.

EPA filtras surenka mikroskopinio dydžio parazitus, sukeliančius alergijas

EPA filtras surenka mikroskopinio dydžio parazitus, sukeliančius alergijas

Klostuotas EPA filtras turi didelį filtravimo paviršių ir puikiai filtruoja. Naudojant cikloninę oro srovę filtras ilgai neužsikemša, geriau filtruoja ir gali būti naudojamas ilgiau.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

7

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

12/11/2021

Україна

Україна

Мощь и надёжность!

Этот малыш с нами достаточно длительное время, пережил и переезды, и ремонты. Работает по сей день без нареканий. Кратко о мощности - её хватает, чтоб поднять неприклееный линолеум. Только сейчас осознал, что у меня более 5ти единиц техники от этого бренда))) Покупайте качественное, не пожалеете!)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Compact FC8474/01 Пилосос без мішка для пилу

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Compact FC8474/01 Пилосос без мішка для пилу

09/11/2021

Україна

Україна

5 років на сторожі чистоти квартири. Працює з 2017

В цілому - повністю задоволений як комплектацією так і функціоналом пилосмоку. Ціна абсолютно відповідає якості та комплектації. Зручно викидати сміття з чаші. Продумано індикацію при регулюванні сили всмоктування на ручці.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Compact FC8474/01 Пилосос без мішка для пилу

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Compact FC8474/01 Пилосос без мішка для пилу

21/09/2019

Україна

Україна

Зручний у використанні, чудово виконує свої основні функції

Зручний, потужний. Різноманітні щітки. Чудовой чистить як килими, так і підлогу (спеціальною щіткою). Легко чистити після використання. Зручно зберігати, наявні спеціальні кріплення, що тримають щітки.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Compact FC8474/01 Пилосос без мішка для пилу

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Compact FC8474/01 Пилосос без мішка для пилу

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Atsakomybės apribojimai

  1. Siurbimo galia patikrinta vadovaujantis tarptautiniu standartu DIN EN 60312/11/2008, patikrą atliko nepriklausomas bandymų institutas „SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH“ („Philips Consumer Lifestyle B.V.“, 2013 m. sausio mėn.).